Kurtki Brite Light Regatta z wbudowaną... latarką

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Powrót do domu po zapadnięciu zmroku, droga do pracy na 6:00 rano czy wieczorny spacer po lesie – w każdej z tych sytuacji może przydać się nam dodatkowe oświetlenie. Po co jednak sięgać po latarkę czy smartfon, skoro samo źródło światła możemy mieć wbudowane w kurtkę? Taką innowację proponuje w swojej nowej kolekcji marka Regatta. Kurtki Brite Light Regatta wyposażone są w wąski pasek świateł LED, wbudowany w kaptur - jest to zatem wygodna alternatywa dla latarek czołowych. Również w kapturze znajduje się włącznik, zaś zasilające całość dwie małe baterie AAA zlokalizowane są w wewnętrznej kieszeni na wysokości klatki piersiowej. Latarka emituje światło o strumieniu 55 lumenów i jest bardzo wydajna – baterie wystarczą do ok. 15 godzin.







Inaczej wygląda to w przypadku kurtek dla dzieci – tu latarka zlokalizowana jest w rękawie, ma trzy poziomy jasności światła i jest ładowana przez USB. Do pełnego naładowania mechanizmu, który w prosty sposób wyjmujemy z kurtki, wystarczą dwie godziny.



Brite Light to idealne rozwiązanie, by rozświetlić ciemności wszędzie tam, gdzie zastanie nas mrok. Miłośnikom wypraw w plener przyda się choćby podczas rozbijania namiotu czy odczytywania mapy. Ale także w mieście nie zabraknie okazji do skorzystania z Brite Light - wystarczy wyobrazić sobie nieoświetlony parking podziemny czy niedziałającą żarówkę na schodach do piwnicy. Technologia ta sprawia, że nie tylko my widzimy lepiej – ale sami jesteśmy lepiej widoczni. To szczególnie ważne, gdy pokonujemy pieszo nieoświetlone trasy, którymi poruszają się samochody.



Kolekcja Brite Light to nie tylko praktyczność, ale i niezwykła wygoda i komfort. Dziecięca kurtka przeciwdeszczowa Rayz dzięki technologii Isotex 10000 zapewnia wodoodporność i oddychalność - zatrzymuje krople wody na powierzchni kurtki, przepuszcza zaś na zewnątrz parę wodną. Podobną ochronę zapewniają męskie i damskie kurtki Britedale z Isotex 10000 i Highton Pro z Isotex 15000. Wszystkie produkty z kolekcji wykorzystują materiał z recyklingu. Każda z nich, zależnie od modelu, to od 5 do 8 butelek plastikowych, które otrzymały drugie życie.



Kurtki Brite Light to część nowej wiosenno-letniej kolekcji Regatta. Ta wywodząca się z Wielkiej Brytanii marka stawia na outdoorowe i lifestyle’owe odzież, obuwie i akcesoria - dla tych, którzy cenią sobie dobrą formę i aktywność na łonie przyrody. Produkty idealne dla siebie znajdą tu aktywne rodziny, młodzi poszukiwacze przygód i pełni życia seniorzy. Niezależnie zatem, czy chodzi o spacer w parku czy górską wycieczkę, Regatta ma odpowiedź na każdą sytuację i każdą pogodę, by czuć się - i wyglądać - doskonale.



















Źródło: Info Prasowe / Regatta Great O