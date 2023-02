Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Grupa LEGO, we współpracy z Warner Bros. Discovery Global, zapowiedziała dziś wyczekiwany zestaw LEGO Władca Pierścieni: Rivendell, inspirowany wielokrotnie nagradzanymi adaptacjami filmowymi. Ten niezwykle szczegółowy, składający się z 6167 elementów zestaw przedstawia kultową twierdzę elfów ze Śródziemia i zawiera 15 minifigurek. Dom Elronda, czyli Rivendell jest kluczową lokalizacją w Śródziemiu i dla wielu wydarzeń z trylogii Władcy Pierścieni, gdyż to właśnie tam uformowała się Drużyna i rozpoczęło się dążenie do zniszczenia Jedynego Pierścienia.







Zestaw LEGO Władca Pierścieni: Rivendell odwzorowuje ulubione przez fanów scenerie oraz zawiera kilka ciekawych niespodzianek. Co więcej, można go zbudować w trzech częściach:

Część pierwsza zawiera:

• Radę Pierścienia – z kompletem krzeseł dla Rady oraz cokołem, na którym po raz pierwszy ujawniony zostaje pierścień, a Drużyna dyskutuje, jak go zniszczyć.

• Sypialnię Froda - z biurkiem i skrzynią, gdzie młody hobbit odzyskuje siły po uratowaniu go przez Arwenę z rąk Nazgûlów, zanim połączy się z Bilbo.

• Gabinet Elronda - ze słynnymi obrazami z historii Śródziemia.

Część druga zawiera:

• Wieżę elfów - prezentującą pięć posągów bezimiennych sławnych wojowników elfickich z przeszłości.

Część trzecia zawiera:

• Altanę, rzekę i most - aby odtworzyć scenę, w której

Bractwo wyrusza z Rivendell

W zestawie jest też 15 minifigurek - w tym wszystkich dziewięciu członków Bractwa: Gandalf Szary, wszyscy czterej hobbici (Frodo Baggins, Samwise Gamgee, Merriadoc "Merry" Brandybuck i Peregrin "Pippin" Took), Legolas, Gimli, Boromir i Aragorn. Towarzyszą im też minifigurki Elronda, Arweny, Bilbo Bagginsa, a także dodatkowe elfy i krasnolud Gloin.



Zarówno fani LEGO, jak i Władcy Pierścieni odnajdą kilka nowych elementów LEGO ze świata Śródziemia, w tym: miecz Bilbo „Żądło”, rozbite odłamki Narsila, miecz strażnika Aragorna, miecz Boromira, a także liczne topory krasnoludów i elfickie ostrza, dzięki którym Bractwo będzie dobrze uzbrojone na czekającej je wyprawie.



Zestaw LEGO Władca Pierścieni: Rivendell będzie dostępny w cenie 2399,99 zł – najpierw wyłącznie dla członków bezpłatnego programu LEGO VIP od 5 do 7 marca 2023 r. wraz z darmowym zestawem LEGO Brickheadz Frodo i Golum (40630). Od 8 marca 2023 roku zestaw LEGO The Lord of the Rings: Rivendell będzie dostępny w sklepach detalicznych LEGO i na stronie www.LEGO.com/LOTR.





























Źródło: Info Prasowe / LEGO