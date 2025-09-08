LEGO Gwiazda Śmierci - największy zestaw LEGO Star Wars w historii

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Grupa LEGO prezentuje jeden z najbardziej wyczekiwanych zestawów LEGO Star Wars w historii: LEGO Star Wars Gwiazda Śmierci – Ultimate Collector Series (75419). Z liczbą aż 9023 elementów, jest to największy zestaw LEGO Star Wars do tej pory, zaprojektowany tak, by przenieść fanów w samo serce najsłynniejszej stacji kosmicznej Imperium Galaktycznego. Od Nowej nadziei po Powrót Jedi, ten kolekcjonerski zestaw odtwarza jedne z najbardziej legendarnych momentów w historii kina. Fani mogą zbudować i odkrywać szczegółowe, klockowe rekonstrukcje zgniatarki śmieci, sali tronowej Imperatora Palpatine’a, celi więziennej księżniczki Lei, sterowni promienia ściągającego, hangaru imperialnego wahadłowca i wielu innych miejsc. Dzięki zwartej podstawie i warstwowej, pionowej konstrukcji, model oferuje głębię i złożoność, a jednocześnie świetnie prezentuje się na wystawie.







Ten epicki zestaw zawiera aż 38 minifigurek LEGO Star Wars, w tym kultowe postacie: Luke’a Skywalkera (zarówno w wersji Jedi, jak i przebranego za szturmowca), Hana Solo, księżniczkę Leię, Dartha Vadera, Imperatora Palpatine’a oraz dwie figurki droidów. Jako żartobliwe nawiązanie do gier wideo LEGO Star Wars, zestaw zawiera też minifigurkę szturmowca w wannie z hydromasażem.



Niezależnie od tego, czy odtwarzasz pojedynek na miecze świetlne między Darthem Vaderem a Obi-Wanem Kenobim, huśtasz się z Lukiem i Leią nad wysuwanym mostem, czy po prostu podziwiasz architektoniczną potęgę Gwiazdy Śmierci – ten zestaw to absolutny must-have dla fanów Gwiezdnych Wojen.



Zestaw LEGO Star Wars Gwiazda Śmierci Ultimate Collector Series będzie dostępny w ramach Wczesnego Dostępu dla członków LEGO Insiders od 1 października 2025 roku na LEGO.com/Star-Wars oraz w sklepach LEGO. Ogólna sprzedaż rozpocznie się 4 października 2025 roku. Cena zestawu wynosi 4299.99 PLN.



Dodatkowo, klienci, którzy kupią zestaw LEGO Star Wars Gwiazda Śmierci (75419) w dniach 1–7 października 2025, otrzymają w prezencie zestaw LEGO Star Wars TIE Fighter z imperialnym stojakiem hangarowym (10+) (40771 - oferta ważna do wyczerpania zapasów, obowiązują warunki).



Członkowie LEGO Insiders mogą skorzystać z szeregu ekskluzywnych ofert przygotowanych z okazji premiery nowej LEGO Star Wars Gwiazdy Śmierci 75419, w tym:

• Limitowany plakat kolekcjonerski – członkowie LEGO Insiders mogą podziwiać galaktyczne rozmiary nowej Gwiazdy Śmierci w numerowanym wydaniu limitowanym (dostępnych jedynie 5000 sztuk na całym świecie). Ten wyjątkowy plakat ma ponad 80 cm wysokości i 60 cm szerokości (31 x 23 cale) i gwarantuje epicki wygląd na każdej ścianie fana. Dostępny do odbioru od 1 października na LEGO.com/insiders/rewards za 5000 punktów, do wyczerpania zapasów. Członkowie otrzymają kod do dodania przy kolejnym zamówieniu na LEGO.com. Kod jest ważny przez 60 dni od momentu wykorzystania punktów.

• Zdobywanie punktów – aby sprawdzić, ile punktów możesz zdobyć w swojej lokalizacji, odwiedź LEGO.com/Insiders.

















źródło: Info Prasowe - LEGO