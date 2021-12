LG - automatyczne urządzenie do uprawy roślin w domu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma LG Electronics zaprezentuje na targach CES 2022 nowoczesną koncepcję ekologicznego stylu życia w postaci wolnostojącego urządzenia do domowej uprawy roślin o nazwie LG Tiiun, co w języku koreańskim oznacza „kiełkować”, które umożliwia nawet początkującym ogrodnikom uprawianie warzyw, ziół oraz kwiatów przez cały rok w zaciszu własnego domu. Stylowy i niezwykle prosty w obsłudze LG tiiun, będący najnowszą innowacją firmy LG, oferuje wszystkie korzyści płynące z posiadania w pełni funkcjonalnego ogrodu bez obaw o szkodniki czy niesprzyjający klimat.







Zaprojektowane jako całkowicie samodzielne urządzenie, LG tiiun ma dwie półki, z których każda może pomieścić do sześciu pakietów nasion typu „wszystko w jednym”, oraz trzy różne rodzaje zestawów nasion. Każdy pakiet ma 10 otworów do kiełkowania, dzięki czemu użytkownicy mogą jednocześnie hodować różne rodzaje roślin i cieszyć się nimi w ciągu zaledwie czterech do ośmiu tygodni.



Wykorzystując renomowaną sprężarkę inwerterową LG, elastyczny system kontroli pogody precyzyjnie dostosowuje temperaturę wewnętrzną tiiun, aby stworzyć optymalne warunki dla wzrostu roślin. LG tiiun nie tylko automatycznie reguluje temperaturę i oświetlenie, tak aby naśladowały naturalny cykl dnia, ale też osiem razy na dobę dostarcza wodę. Jego system Auto Ebb & Watering rozprowadza przy tym idealną ilość wilgoci, aby z nasion wyrosły zioła, warzywa liściaste i kwiaty.



Wewnętrzna struktura LG tiiun została zaprojektowana pod kątem zwiększenia wydajności fotosyntezy, wzmacniając efekt wewnętrznego źródła światła LED, aby przyspieszyć proces wzrostu. Przezroczyste drzwi pozwalają użytkownikom obserwować wzrost roślin, a jednocześnie zapewniają szczelne zamknięcie, aby utrzymać wewnątrz stałą temperaturę i zabezpieczyć rośliny przed szkodliwym działaniem owadów. Dzięki mobilnej aplikacji LG ThinQ użytkownicy mogą zdalnie monitorować cały proces kiełkowania, sprawdzać lub zmieniać ustawienia oraz otrzymywać powiadomienia o konieczności uzupełnienia wody w zbiorniku.



LG tiiun jest wygodnym rozwiązaniem umożliwiającym ekologiczne i zdrowsze życie domowe, wyróżnia się także prostym i eleganckim wzornictwem. Aby harmonizować z każdym wystrojem wnętrza, tiiun jest oferowany w dwóch kolorach: Nature Beige i Nature Green.































Źródło: Info Prasowe / LG