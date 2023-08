LG - pierwszy na świecie bezprzewodowy telewizor OLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Firma LG Electronics wprowadza do sprzedaży pierwszy na świecie bezprzewodowy telewizor OLED, 97-calowy LG SIGNATURE OLED M (model 97M3). Telewizor jest obecnie dostępny w Korei Południowej, a jeszcze w tym roku ma pojawić się na kluczowych rynkach, w tym w Ameryce Północnej i Europie. Dzięki technicznym i konstrukcyjnym możliwościom LG rozwijanym przez ostatnie 10 lat innowacji w technologii OLED, model 97M3 potwierdza wiodącą pozycję firmy w segmencie telewizorów premium z dużym ekranem. Wyposażony jest w największy na rynku 97-calowy ekran LG OLED oraz moduł Zero Connect Box, pierwsze na świecie bezprzewodowe rozwiązanie umożliwiające transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym w parametrach 4K i 120Hz.







LG SIGNATURE OLED M to telewizor OLED, który, z wyjątkiem przewodu zasilającego, pozbawiony jest kabli. Rozwiązanie bezprzewodowej transmisji AV firmy LG zostało opracowane z myślą o użytkownikach, którzy podłączają swoje telewizory do różnych urządzeń i peryferiów, takich jak konsole do gier i dekodery, proponując zupełnie nowy, bezproblemowy sposób zarządzania kablami. Ponieważ technologia Zero Connect nie wymaga umieszczenia kabli i urządzeń w pobliżu ekranu, użytkownicy mogą teraz w pełni cieszyć się imersją na dużym ekranie w uporządkowanej przestrzeni.



Model LG SIGNATURE OLED M wyposażony jest w ekran OLED o przekątnej 97 cali (ok. 245 cm) oraz moduł Zero Connect Box, który umożliwia transmisję AV w rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli) przy częstotliwości odświeżania 120Hz z odległości do 10 metrów od ekranu.



LG SIGNATURE OLED M (97M3) z rozwiązaniem bezprzewodowym to ważny krok naprzód w ewolucji telewizorów. Zero Connect Box obsługuje HDMI 2.1, USB, RF, LAN i Bluetooth, co ułatwia podłączanie wielu urządzeń – od konsol do gier po dekodery. Aby zapewnić płynną transmisję obrazu i dźwięku, telewizor identyfikuje optymalną ścieżkę transmisji i ma regulowaną antenę, którą można ustawić w zależności od położenia ekranu.



Autorskie rozwiązanie LG bezprzewodowej transmisji AV jest w stanie przesyłać duże ilości danych z prędkością do trzech razy większą niż obecny standard Wi-Fi 6E. Co więcej, najnowocześniejsza technologia firmy, Zero Connect, obsługuje standardy Dolby Vision i Dolby Atmos. Model LG SIGNATURE OLED M wyróżnia się również elegancką, nowoczesną konstrukcją Gallery Design, która sprawia, że telewizor idealnie przylega do ściany. Ponieważ nie trzeba umieszczać szafki lub stołu bezpośrednio w pobliżu telewizora, użytkownicy mogą urządzić przestrzeń dokładnie tak, jak sobie życzą.



Do 97-calowego LG SIGNATURE OLED M wkrótce dołączą 83- i 77-calowe modele OLED evo M z technologią Zero Connect, z których każdy oferuje doskonałą jakość OLED z bezprzewodową transmisją AV w parametrach 4K i 120Hz. Telewizor jest obecnie dostępny w Korei Południowej, a jeszcze w tym roku ma pojawić się na kluczowych rynkach, w tym w Ameryce Północnej i Europie.

















Źródło: Info Prasowe - LG