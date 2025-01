LG - projektor 3 w 1 łączący funkcje oświetlenia i głośnika

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

LG Electronics (LG) umacnia swoją pozycję najlepszego dostawcy projektorów lifestyle’owych, prezentując na targach CES 2025 dwa zupełnie nowe modele. Podnosząc poprzeczkę w kategorii projektorów lifestyle’owych, modele LG "nowej koncepcji" zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną oszczędność miejsca. Nagrodzony CES Innovation Award model PF600U to wszechstronne urządzenie, które płynnie łączy projektor z głośnikiem Bluetooth i nastrojową lampą LED, natomiast CineBeam S (model PU615U) wyróżnia się tym, że jest najmniejszym w historii LG projektorem 4K Ultra Short Throw (UST). Te innowacyjne, nowe modele, będące godnymi następcami popularnego LG CineBeam Q z 2024 r., wyróżniają się wyjątkową jakością obrazu, wzornictwem i łatwością obsługi, dzięki czemu są idealnymi towarzyszami życia dla współczesnych konsumentów.







PF600U: Wszechstronny lifestylowy projektor 3 w 1 do codziennych przestrzeni

Przełomowy PF600U, wyróżniony nagrodą CES Innovation Award, zmienia przestrzenie mieszkalne dzięki swojej wielofunkcyjności. Służąc jako projektor, głośnik Bluetooth i nastrojowa lampa LED, może dostosować atmosferę każdego pomieszczenia do preferencji użytkownika. Niezależnie od tego, czy chodzi o domowe kino, kojące efekty wizualne czy nastrojową sesję odsłuchową, urządzenie bez trudu stworzy wyjątkową atmosferę, która wzbogaci każdą chwilę.



Inspirowana lampą podłogową konstrukcja na stojaku ma intuicyjną obsługę i pasuje do każdej przestrzeni. Rozdzielczość FHD (1 920 x 1 080), jasność 300 ANSI lumenów i płynne strumieniowanie OTT za pośrednictwem LG webOS gwarantują rozrywkę na najwyższym poziomie. Głośniki stereo z pasywnymi radiatorami zapewniają wysokiej jakości dźwięk, a lampka LED dzięki dziewięciu kolorom i pięciu poziomom jasności poprawi nastrój. Dzięki odchylanej o 110 stopni głowicy i funkcji automatycznej regulacji ekranu, urządzenie zapewni szeroki zakres aktywności, od wieczorów filmowych po sesje muzyczne z przyjaciółmi.



CineBeam S: Kompaktowy projektor 4K UST gwarantuje swobodę projektowania wnętrz

CineBeam S to najmniejszy projektor 4K UST firmy LG, łączący najwyższą jakość obrazu z elegancką, kompaktową i lekką konstrukcją, która zapewnia wyjątkową mobilność. Pomimo niewielkich rozmiarów, projektor umożliwia wyświetlanie w rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160) i jasność 500 ANSI lumenów, generując żywe, realistyczne obrazy z 154-procentowym pokryciem przestrzeni kolorów DCI-P3. Jego ultra-krótki rzut wyświetla obrazy o przekątnej od 40 do 100 cali przy zaledwie kilku centymetrach odstępu od ściany, maksymalizując wykorzystanie przestrzeni bez uszczerbku dla immersji.



Minimalistyczne, metaliczne wykończenie sprawia, że CineBeam S idealnie komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami, a wbudowany system dźwięku stereo z Dolby Atmos zapewni bogate brzmienie. System LG webOS gwarantuje łatwy dostęp do popularnych platform streamingowych. Intuicyjne funkcje, takie jak automatyczna regulacja ekranu, regulacja koloru ściany i skalowanie/przesuwanie ekranu, zapewniają prostą konfigurację i optymalne ustawienie ekranu.



Dzięki wszechstronności projektora PF600U 3 w 1 oraz kompaktowej konstrukcji CineBeam S o ultrakrótkim rzucie, firma LG wyznacza nowy standard dla projektorów lifestyle’owych, które zaspokajają wymagania użytkowników w różnych przestrzeniach. LG specjalizuje się w dostarczaniu wszechstronnych projektorów, które dostosowują się do różnych nastrojów i stylów życia, a jednocześnie płynnie integrują się z różnymi środowiskami, poprawiając codzienne doświadczenia współczesnych użytkowników.

















źródło: Info Prasowe - LG