LG VELVET już dostępny w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

LG VELVET okrzyknięty przez międzynarodowe media „Najładniejszym smartfonem LG” debiutuje dziś w Polsce równolegle z premierą globalną. Tym samym stylowy model otwiera erę nowych konceptów wzorniczych marki. Na początku LG VELVET zadebiutuje 19 czerwca w promocji w ofercie Play, a zaraz za nim od 24 czerwca u kolejnych operatorów w sieci Plus i Orange. Model dostępny jest w 3 wersjach kolorystycznych: zielonym Aurora Green, białym Aurora White i szarym Aurora Gray. Klienci Play wraz z zakupem LG VELVET otrzymują w promocyjnym komplecie dodatkowy ekran Dual Screen w kolorze białym lub szarym. Natomiast Klienci Plus i Orange otrzymają w promocji najnowsze, bezprzewodowe słuchawki LG Tone Flex HBS-XL7. Dodatkowo u wszystkich operatorów, LG oferuje trzeci rok gwarancji na telefon gratis.







Nowy design smartfona LG VELVET, charakteryzujący się subtelnymi, zaokrąglonymi liniami oraz symetrycznymi krawędziami z przodu i z tyłu, wywodzi się z koncepcji 3D Arc Design. Gładkie, polerowane powierzchnie, połyskujące kolory i eleganckie akcenty, takie jak obiektywy aparatów kojarzące się ze spadającymi kroplami wody sprawiają, że LG VELVET wyróżnia się na tle innych telefonów tej klasy. Dzięki nowej, inspirowanej naturą, koncepcji wzorniczej LG VELVET ma wyjątkowy wygląd i dobrze leży w dłoni.



Wyróżniającą cechą wyglądu LG VELVET jest smukły profil o grubości 7,9 mm. Stworzenie tak smukłego modelu stało się możliwe tylko dzięki połączeniu wyświetlacza P-OLED Cinematic FullVision o przekątnej 6,8 cala oraz układu Snapdragon 765G. Jest to pierwsza platforma mobilna, w której firma Qualcomm zintegrowała procesor i modem 5G zapewniając znakomitą wydajność, a jednocześnie zmniejszając wymiary obudowy i obniżając pobór mocy.



LG VELVET został wyposażony w procesor Snapdragon 765G, który zapewnia wyjątkową wydajność, odpowiednią nawet do najbardziej wymagających zastosowań w sieci 5G (również w istniejącej infrastrukturze w Polsce), a także umożliwia inteligentne rejestrowanie obrazu przez kilka aparatów, czy płynne wyświetlanie dynamicznych gier.



Ze względu na dobrze leżący w dłoni 6,8-calowy wyświetlacz P-OLED Cinematic FullVision o formacie 20,5:9, smartfon LG VELVET zapewnia fascynujące wrażenia wzrokowe, zarówno podczas gier, jak i przy oglądaniu filmów.



Chcąc ograniczyć reagowanie na przypadkowe dotknięcie jasnego ekranu o lekko zaokrąglonych brzegach, firma LG opracowała algorytm Grip Suppression, rozróżniający celowe i niezamierzone dotknięcia wyświetlacza. Chcąc zapewnić realistyczny dźwięk o bogatych szczegółach, który dorównuje wspaniałej jakości obrazu, firma LG wyposażyła smartfon VELVET w głośniki stereofoniczne oraz procesor dźwięku LG Sound Engine.



Użytkownicy będą też zadowoleni z faktu, iż LG VELVET posiada gniazdo słuchawkowe, które stało się rzadkością w większości nowoczesnych smartfonów. Smartfon LG VELVET jest wyposażony w zestaw zaawansowanych funkcji przetwarzania obrazu LG Creator’s Kit, który pozwala w pełni wykorzystać możliwości zarówno wszystkich aparatów smartfona, w tym głównego o rozdzielczości 48 MP, jak i unikalnego oprogramowania.



Promocja potrwa do 31 lipca lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów, a po jej zakończeniu model będzie dostępny u operatorów w opcji bez dodatkowego ekranu lub z ekranem Dual Screen.



LG VELVET będzie dostępny również w kanałach własnych LG w Premium Brand Store w Domu Mody Klif jak również w Online Brand Store na stronie LG oraz bez abonamentu u 3 powyższych operatorów. Sugerowana cena detaliczna to 2599 PLN.







































Źródło: Info Prasowe / LG