LG WING zadebiutował w Polsce

Właśnie zadebiutował w Polsce LG WING, król wielozadaniowości. To pierwszy na świecie smartfon 5G z obracanym ekranem. Docenią go z pewnością osoby, które nie lubią jak im się przeszkadza. Ponadto, zgodnie z tradycją LG przeszedł on szereg testów wytrzymałościowych i otrzymał certyfikat militarny MIL-STD 810G. Pomiędzy 3 listopada a 31 grudnia 2020 roku* LG WING będzie dostępny ze specjalnymi prezentami od LG. Miłośnicy muzyki i podcastów z pewnością docenią bezprzewodowe słuchawki LG TONE Free FN6. Wyróżniają się czystym dźwiękiem przestrzennym uzyskanym dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii Meridian.







Jako jedyny model FN6 zostały wyposażone w usuwające bakterie, odświeżające etui UVnano. Dopełnieniem słuchawek jest głośnik bluetooth LG XBOOM Go PL2. Idealnie sprawdza się, kiedy chcemy zakosztować muzyki w większym gronie. Ponadto każdy użytkownik decydujący się na zakup smartfona LG WING otrzyma roczny voucher na bezpłatną naprawę dwóch wyświetlaczy.



Znakiem rozpoznawczym LG WING jest przede wszystkim wielozadaniowość. Za pomocą jednego prostego ruchu obracającego ekran z tradycyjnego, stylowego urządzenia zmienia się on w nowoczesny smartfon, zdolny obsłużyć dwie aplikacje. Dodatkowy ekran to również dodatkowe funkcje, między innymi touchpad – umożliwia nawigowanie klasycznym kursorem, oraz tryb griplock – dzięki któremu można wygodnie trzymać smartfon i oglądać ulubione treści, nagrywać filmy czy robić zdjęcia.



LG WING idealnie sprawdzi się w rękach użytkowników, którzy cenią sobie możliwość równoczesnego korzystania z kilku aplikacji. Posługując się urządzeniem z obróconym głównym ekranem, można oglądać ulubiony film i w tej samej chwili konwersować ze znajomymi lub śledzić social media. Dodatkowy wyświetlacz idealnie sprawdzi się również podczas jazdy samochodem. Likwiduje problem wygaśnięcia obrazu nawigacji w trakcie rozmowy telefonicznej. Daje też możliwość oglądania bajek przez dzieci przy włączonej funkcji nawigacji.



W najnowszym smartfonie LG zastosowano unikalną funkcję gimbal. Po obróceniu ekranu i włączeniu aplikacji aparatu użytkownik ma do dyspozycji obraz na wyświetlaczu głównym oraz wszystkie funkcje na mniejszym. Umożliwia to nagrywanie ujęć, których w przypadku klasycznego smartfona nie da się uzyskać bez pomocy dodatkowego narzędzia do stabilizacji.



LG WING dostępny jest w cenie 4799 PLN w LG Brand Store Dom Mody KLIF w Warszawie, LG Brand Store Magnolia we Wrocławiu, ofertach sieci Play, Plus i Orange, Media Expert i na stronie lg.com/pl.

























