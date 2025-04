LG Xbox Cloud Gaming na ekranach inteligentnych telewizorów LG

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

LG Electronics ogłosiło w tym tygodniu premierę aplikacji Xbox na telewizorach LG Smart TV. Nowa funkcja pozwala użytkownikom streamować gry Xbox bezpośrednio na dużym ekranie w domu. Właściciele telewizorów LG Smart TV w ponad 25 krajach1 mogą teraz grać w najnowsze niezależne tytuły i największe hity AAA – bezpośrednio w aplikacji Xbox. Dzięki wygodnemu dostępowi do aplikacji Xbox – zarówno z poziomu Gaming Portalu2, jak i listy aplikacji LG – posiadacze telewizorów mogą rozpoczynać rozgrywkę już w dniu premiery gry. Jest to możliwe dzięki usłudze Xbox Game Pass Ultimate, która daje dostęp do tytułów od studiów takich jak Activision, Bethesda, Blizzard, Mojang, Xbox Game Studios i wielu innych. Wystarczy kompatybilny kontroler. Aplikacja Xbox jest już dostępna na telewizorach LG oraz wybranych inteligentnych monitorach z systemem webOS 24 lub nowszym3. Wkrótce pojawi się także na ekranach StanbyME.







Dzięki subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate użytkownicy zyskują dostęp do szerokiego wyboru gier – od pełnych akcji tytułów, takich jak Call of Duty®: Black Ops 6, po oryginalne produkcje studiów Xbox, takie jak Avowed, South of Midnight czy wyczekiwane nowości w stylu Towerborne. Posiadacze Game Pass Ultimate mogą też wygodnie streamować gry, które już mają w bibliotece – w tym NBA 2K25 czy Hogwarts Legacy – zyskując jeszcze większą swobodę w graniu.



LG konsekwentnie rozwija technologię swoich telewizorów, monitorów i platformy webOS, stawiając na jakość obrazu i doświadczenia użytkownika. Współpraca z Xbox i udostępnienie aplikacji Xbox na LG Smart TV to kolejny krok w stronę rozwoju gamingu. LG podnosi jakość rozgrywki, wykorzystując nieskończony kontrast i perfekcyjną czerń charakterystyczne dla technologii samoświecących pikseli w telewizorach LG OLED oraz wierne odwzorowanie barw w najnowszych modelach LG QNED. Użytkownicy mogą liczyć na płynne granie w rozdzielczości 4K i realistyczne efekty wizualne – wszystko w połączeniu z intuicyjnym interfejsem i dostępem do bogatej biblioteki gier w chmurze.





















źródło: Info Prasowe - LG