LG prezentuje technologię przesyłu danych w paśmie 6G THz

Firma LG zaprezentowała swoją wiodącą pozycję w dziedzinie sieci komórkowych: pomyślnie przetestowała bezprzewodową transmisję i odbiór danych 6G THz w środowisku zewnętrznym – w zakresie częstotliwości od 155 do 175 GHz – na odległość 320 metrów. Ten przełomowy wynik osiągnięty został 7 września we Fraunhofer Heinrich Hertz Institute (HHI) w Berlinie. Stanowi znaczący krok w kierunku komercjalizacji 6G THz na terenach miejskich zarówno w pomieszczeniach, jak i w środowisku zewnętrznym. Referencyjny standard pokrycia przez stacje bazowe w makrokomórkach miejskich wynosi bowiem około 250 metrów. Jest to również duży skok w stosunku do sierpnia ubiegłego roku, kiedy to firma LG pokazała, że jest w stanie przesyłać dane 6G THz na odległość 100 metrów.







Technologia 6G, która wykorzystuje częstotliwości ultraszerokopasmowe, ma stosunkowo krótki zasięg, a moc sygnału spada na drodze od punktu nadania do punktu odbioru. Aby rozwiązać te problemy, firmy LG, Fraunhofer HHI oraz Instytut Fraunhofera ds. Fizyki Ciała Stałego (IAF) wspólnie opracowały wzmacniacz sygnału zdolny do zwiększenia siły transmisji oraz wzmacniacz niskoszumowy, który poprawia jakość sygnału przychodzącego.



Wielokanałowy wzmacniacz mocy LG ma moc wyjściową ponad 20 dBm. Stanowi to wzrost o ponad 5 dBm w stosunku do rozwiązania zastosowanego przez LG, Fraunhofer HHI oraz IAF w poprzedniej próbie. Zastosowano również niskoszumowy wzmacniacz sygnału przychodzącego, który minimalizuje szumy odbieranego sygnału. Te nowe technologie zostały zintegrowane w najnowszej konstrukcji modułu LG, który jest przystosowany do przyszłej produkcji obwodów scalonych w celu ułatwienia jego komercjalizacji.



LG zamierza ogłosić pełne wyniki swoich najnowszych testów komunikacji 6G i przedstawić przegląd dotychczasowego rozwoju technologii podczas nadchodzącego wydarzenia 6G Grand Summit, które odbędzie się 23 września w LG Science Park w Seulu. Firma organizuje to wydarzenie we współpracy z Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) oraz Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS).



Dyskusje nad standaryzacją sieci 6G rozpoczną się prawdopodobnie około 2025 roku, a komercjalizacja technologii spodziewana jest w roku 2029. W porównaniu z sieciami bezprzewodowymi 5G standard 6G zapewni znacznie lepsze prędkości przesyłu danych przy mniejszych opóźnieniach i większej niezawodności.



Globalne firmy ścigają się, aby wejść w przestrzeń 6G, ze względu na kluczową rolę, jaką odegra ona w umożliwianiu wszelkiego rodzaju innowacji – od ultrarealistycznych mobilnych hologramów po kolejną fazę IoT (internetu rzeczy) oraz ambient computing (przetwarzanie w otoczeniu). Zapewnią one bardziej adaptacyjne, spersonalizowane wrażenia poprzez organiczne łączenie ludzi, obiektów i przestrzeni. Aby zachować pozycję lidera w dziedzinie 6G, LG aktywnie współpracuje z renomowanymi instytutami badawczymi, uniwersytetami i przedsiębiorstwami z całego świata. Firma planuje też intensywną współpracę badawczo-rozwojową w zakresie kluczowych elementów technologii 6G. W tym celu współpracuje z takimi organizacjami jak Fraunhofer HHI i IAF, KAIST, KRISS i Keysight Technologies, Inc., aby przyspieszyć nadejście następnej generacji bezprzewodowej komunikacji sieciowej.



Ponadto w czerwcu 2021 r. firma LG została wybrana przez Next G Alliance – inicjatywę Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS) – do kierowania grupą roboczą ds. zastosowań. Jej zadaniem jest omówienie technologii 6G i wytyczenie przyszłego kierunku rozwoju usług telekomunikacyjnych 6G.



















