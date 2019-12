Lanberg - smart gniazdko z funkcją WiFi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Inteligentne gniazdko Lanberg WiFi Smart Plug SM01-WP10 to propozycja dla osób, które chcą mądrze gospodarować energią. Pozwala ono na kontrolę jej zużycia i zdalne zarządzanie urządzeniem, dzięki czemu można nie tylko ograniczyć rachunki za prąd, ale i przyczynić się do ochrony środowiska. Gniazdko Lanberg WiFi Smart Plug otwiera przed użytkownikami szereg możliwości. Jedną z nich jest opcja monitoringu poboru energii przez podłączone urządzenia. Korzystając z darmowej aplikacji Tuya Smart App można sprawdzić zarówno aktualne, jak i historyczne zużycie energii, które przedstawiono w formie czytelnych wykresów. Użytkownik może również ustalić harmonogram pracy gniazdka oraz zdefiniować czas jego pracy dzięki funkcji timera.







Proces instalacji i konfiguracji gniazdka WiFi Smart Plug, jak twierdzi producent, zajmuje dosłownie 1-2 minuty. Sprzęt łączy się z siecią Internet za pomocą interfejsu WiFi w standardzie 802.11b/g/n, z wykorzystaniem pasma 2,4 GHz. Zadbano także o wsparcie IFTTT oraz współpracę z inteligentnymi głośnikami Google Home i Amazon Alexa. Praktycznym dodatkiem jest podświetlenie LED, które wskazuje tryb pracy urządzenia i pozwala je zlokalizować w ciemnych pomieszczeniach.



Gniazdko WiFi Smart Plug zostało wykonane z niepalnych materiałów. Urządzenie ma także wbudowany bezpiecznik, który automatycznie wyłącza je w przypadku zbyt dużego obciążenia.



Zainteresowani zakupem inteligentnego gniazdka Lanberg WiFi Smart Plug powinni przygotować około 70 PLN. Jest ono już dostępne w wybranych sklepach.





Dane techniczne:

• model: SM01-WP10

• napięcie wejściowe: AC 110 V-240 V, 50/60 Hz

• maks. obciążenie: 2300 W (10 A)

• typ: dostępne Unischuko F i E

• łączność: WiFi 802.11b/g/n 2.4 GHz

• zarządzanie: aplikacja Tuya Smart App, dostępna dla iOS i Android

• diody LED: niebieska i czerwona

• zakres temperatur roboczych: od -20 do +45 oC

• wilgotność: do 80%



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia