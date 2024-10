Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition z funkcjami AI, już w sprzedaży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition, laptop Intel AI PC, zaprezentowany podczas Lenovo Innovation World 2024 w Berlinie, od dzisiaj dostępny jest w sprzedaży detalicznej. Model ten łączy w sobie innowacyjne rozwiązania i świetne wykonanie, a do tego objęty jest promocją, w ramach której przy zakupie można otrzymać słuchawki Motorola moto buds+ w prezencie. Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition to połączenie wydajności i innowacji zamkniętych w eleganckiej obudowie. Laptop posiada Inteligentne Tryby, które dostosowują działanie urządzenia do potrzeb użytkownika - niezależnie od tego, czy pracuje, relaksuje się, czy tworzy.







Urządzenie zostało stworzone z myślą o kreatywnych osobach; profesjonalistach i twórcach cyfrowych. Dzięki procesorowi Intel Lunar Lake z 40+ TOPS NPU i Lenovo AI Core, laptop gwarantuje niezwykłą moc, która poradzi sobie z każdym, nawet najbardziej wymagającym zadaniem i zapewni sprawną pracę dzięki wsparciu AI. Dodatkowo Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition dostępny jest z 2-miesięcznym pakietem Adobe Creative Cloud.



Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition to laptop, który bije rekordy pod względem czasu pracy baterii – jest w stanie pracować nawet do 22 godzin po odłączeniu od ładowarki. Urządzenie jest też bardzo smukłe (13.9 mm) i lekkie (1,46 kg). Posiada także wyświetlacz 15.3” 2.8K PureSight Pro o proporcjach 16:10 i odświeżaniu 120 Hz z perfekcyjnym odwzorowaniem kolorów (100% pokrycia P3 i 100% sRGB z dokładnością Delta E<1). Dodatkowo urządzenie może pochwalić się szeregiem inteligentnych funkcji, które będą nieocenione podczas codziennej pracy. Technologia Rapid Charge Express pozwala na dodatkowe 3 godziny pracy po zaledwie 15 minutach ładowania, a dzięki funkcji Smart Share możliwe jest natychmiastowe połączenie smartfona z laptopem, co ułatwia przesyłanie plików czy zdjęć do szybkiej edycji. Laptop wyposażony jest w od 16 do 32 GB LPDDR5X pamięci RAM, do 1 TB szybkiej pamięci M.2 PCIe SSD Gen4, WiFi 7 oraz pełną gamę portów: 2 x USB-C (Thunderbolt 4, USB 40Gbps, DisplayPort, PD), USB-A i HDMI 2.1. Dodatkowo, Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition objęta jest wyjątkową usługą Lenovo Premium Care trwającą 3 lata.



Motorola moto buds+ w prezencie

Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition zadebiutował w Polsce wraz z wyjątkową promocją. Przy zakupie laptopa można otrzymać prezent w postaci słuchawek Motorola moto buds+ (w kolorze forest grey). Zostały one stworzone z myślą o osobach aktywnych, które cenią sobie zarówno elegancję, jak i wysokiej jakości dźwięk. Aby je odebrać, wystarczy do 1 listopada nabyć Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition i zarejestrować swój zakup do 30 listopada 2024 r. na stronie lenovopolska.pl/premierayogaslim7/.



Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition dostępny w sprzedaży detalicznej

Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition jest obecnie dostępny w sprzedaży detalicznej. Najnowszy model można znaleźć w wielu sklepach, m. in. Delkom, Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD czy X-Kom. Laptop dostępny jest w cenie od 5999 PLN.

























źródło: Info Prasowe - Lenovo