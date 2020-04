Lenovo przedłuża bezpłatnie gwarancję na wszystkie urządzenia

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Świat stoi obecnie w obliczu wielu ciężkich wyzwań. Firma Lenovo w poczuciu odpowiedzialności za swoich klientów oferuje możliwość bezpłatnego wydłużenia gwarancji posiadanego sprzętu do 31 maja 2020. Obecna sytuacja zwróciła uwagę na kluczowe w tym momencie znaczenie misji firmy w zwiększaniu dostępu do technologii i walce z obecnym na całym świecie wykluczeniem cyfrowym. Firma aktywnie angażuje się w pomoc w walce z zaistniałym stanem, zarówno od strony finansowej jak i wsparcia, które płynie bezpośrednio od pracowników ze wszystkich oddziałów na świecie, którzy włączają się w lokalne działania charytatywne i pomoc najbardziej potrzebującym.







Dlatego też, aby lepiej wspierać klientów, Lenovo oferuje bezpłatne przedłużenie gwarancji

do 31 maja 2020 r. na wszystkie smartfony i komputery osobiste Lenovo oraz Motorola a także tablety, urządzenia typu smart home, augmented/virtual realit czy też monitory i akcesoria, które objęte są gwarancją kończącą się między 15 marca a 30 kwietnia 2020 r.



Jak skorzystać z przedłużenia gwarancji?

Aby skorzystać z darmowego przedłużenia gwarancji (dla gwarancji jeszcze trwających) wystarczy zalogować się na support.lenovo.com, wybrać zakładkę „skontaktuj się z nami” znajdującą się na dole strony, wybrać odpowiedni model sprzętu i zadzwonić pod numer, który wyświetli się tylko i wyłącznie po wprowadzeniu numeru seryjnego. Jeśli numer telefonu nie wyświetli się (dla gwarancji zakończonych po 15 marca) należy zgłosić zapytanie przez formularz kontaktowy na stronie.









Źródło: Info Prasowe / Lenovo