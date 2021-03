Lenovo sponsorem głównym Red Bull Illume Image Quest 2021

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Największy na świecie konkurs fotografii sportowej i przygodowej Red Bull Illume® powraca w roku 2021 z globalnym liderem technologicznym Lenovo w roli wyłącznego sponsora komputerowego. Organizatorzy tego pokazu najlepszych zdjęć przygodowych i sportowych spodziewają się po raz kolejny otrzymać kilkadziesiąt tysięcy zgłoszeń z całego świata, w tym fotografii należących do najbardziej kreatywnych i ekstremalnych w historii. Aktywność Lenovo w ramach dwuletniego partnerstwa będzie polegać na obecności marki oraz lokowaniu produktów i logo w materiałach online i offline, nagradzaniu finalistów i zwycięzców, a także na promocyjnym dostępie do niesamowitych zdjęć z konkursu.







Lenovo oferuje inteligentne technologie, dzięki którym świat jest bardziej otwarty i dostarcza więcej inspiracji wszystkim użytkownikom. Dlatego właśnie Lenovo zaprezentuje tegoroczną kategorię Best of Instagram, która otwiera dostęp do konkursu wszystkim twórcom. Finaliści i zwycięzcy w tej kategorii zostaną wybrani w głosowaniu publicznym w przeciwieństwie do laureatów pozostałych dziewięciu kategorii, których to wybiera jury złożone z 50 specjalistów od fotografii i treści cyfrowych z całego świata. Co miesiąc, od 1 marca do 31 lipca 2021 roku, społeczność internautów będzie głosować na pięć zdjęć i pięć filmów wcześniej wybranych przez jury wewnętrzne. Zwycięzcy z poszczególnych miesięcy zostaną oficjalnymi finalistami Red Bull Illume Image Quest 2021, a następnie odbędzie się ostateczne głosowanie online na najlepsze zdjęcie i najlepszy film w kategorii Lenovo Best of Instagram. Swoje zdjęcia i filmy mogą zgłaszać na Instagramie wszyscy, oznaczając swoje posty @redbullillume i #rbi21submission.



Zwycięzca główny Red Bull Illume Image Quest 2021 zostanie wybrany spośród wszystkich zwycięzców pozostałych kategorii przez międzynarodową komisję sędziowską. Konkurs obejmuje łącznie 10 kategorii, których celem jest wyróżnienie stylu życia oraz kultury profesjonalnych i amatorskich twórców treści cyfrowych, a także docenienie ich zaangażowania. Każda edycja konkursu prezentuje nowy, niespotykany dotąd poziom kreatywności, a w tym roku można oczekiwać mnóstwa przełomowych, niebanalnych zdjęć i filmów pokazujących sporty wyczynowe czy ekstremalne przygody.



Oprócz zdobycia rozgłosu na profesjonalnej scenie zwycięzcy będą mogli zaprezentować swoje prace na całym świecie na wielkich lightboxach. Nagrody dla laureatów konkursu obejmują trofea i najnowsze produkty Lenovo, które pomogą w zwiększaniu swojej twórczej ekspresji. Prace zostaną zamieszczone w oficjalnym albumie Red Bull Illume i zaprezentowane podczas uroczystości rozdania nagród w listopadzie 2021, w której będzie uczestniczyć Ulrich Grill, inicjator konkursu Red Bull Illume Image Quest.



Wspólne zaangażowanie w tworzenie przełomowych doświadczeń i innowacyjnych, przełomowych technologii sprawia, że Red Bull Illume oraz Lenovo są idealnymi partnerami. Przemyślane innowacje są nieodzowne w rozwoju technologii fotograficznych oraz umacnianiu pozycji fotografii jako sztuki. Inteligentne technologie i rozwiązania Lenovo umożliwiają twórcom lepsze zarządzanie zdjęciami i ich dalsze doskonalenie, aby mogli rozwijać siebie oraz swoje prace w coraz bardziej kreatywnym świecie. Lenovo dba o to, by produkty, usługi oraz oprogramowanie dla użytkowników indywidualnych były jeszcze lepiej dostosowane do szczególnych potrzeb nowoczesnych kreatorów.



Zgłoszenia do konkursu można przesyłać od 1 marca do 31 lipca 2021 roku. Wszyscy chętni mogą się zgłaszać bezpłatnie, a głosowanie jest otwarte dla wszystkich pod adresem redbullillume.com.



























Źródło: Info Prasowe / Lenovo