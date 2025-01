Lexar na CES 2025 - produkty dla twórców i graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Lexar będzie obecny na międzynarodowych targach elektroniki użytkowej CES 2025 w Las Vegas. Wydarzenie odbędzie się w dniach 7-10 stycznia. Twórców foto i wideo zainteresują zapewne stacje robocze Lexar Professional Workflow: większa 8-zatokowa oraz przenośna 2-zatokowa. Współpracują z nimi oczywiście przenośne nośniki SSD, czytniki oraz inne moduły, które zwiększają funkcjonalność i umożliwiają rozbudowę przestrzeni na dane. Stacje robocze Lexar Professional Workflow pozwalają na szybkie przetransferowanie plików w celu ich późniejszej obróbki już na komputerze lub wykonania kopii zapasowej, w terenie lub na planie.







Kierowane do profesjonalistów są też karty SD Lexar ARMOR SD Gold w standardzie Video Speed Class 60 (V60), co umożliwia ciągły zapis wideo w rozdzielczości 6K (transfer do 210 MB/s1). Ich konstrukcja, która została wykonana ze stali nierdzewnej, zapewnia 37-krotną większą sztywność względem typowych kart SD.



Na targach CES 2025 Lexar pokaże również karty z rodziny Professional DIAMOND CFexpress 4.0 typu B, które zostały wyróżnione tytułem CES Innovation Awards 2025 Honoree. Zapewniają one, wraz z Lexar Professional GOLD CFexpress™ 4.0 typu B, najwyższy poziom wydajności umożliwiający nieprzerwany zapis 8K RAW, zachowując jednocześnie podwyższoną odporność na wysokie temperatury, wibracje, kurz i wstrząsy.



Cyfrowa ramka pexar

Uzupełnieniem oferty, nie tylko dla fotografów, są cyfrowe ramki pexar, napędzane technologią Lexar. Dostępne są w dwóch rozmiarach: 11 oraz 15 cali. Można na nich wyświetlać ulubione zdjęcia i filmy, a dzięki antyodblaskowym ekranom dotykowym o wysokiej rozdzielczości zapewniają optymalną jakość obrazu i łatwą konfigurację. Wbudowana pamięć Lexara o pojemności 32 GB wystarczy na przechowanie nawet 40 tysięcy zdjęć. Porty USB (typu A i C) oraz wbudowany czytnik kart pamięci SD umożliwiają podłączenie zewnętrznego nośnika, np. pen-drive’a, i przejrzenie zdjęć bezpośrednio z niego.



Lexar dla graczy: karta PLAY PRO microSD

Prędkość sięgająca 900/600 MB/s1 (odczyt/zapis) w przypadku kart pamięci Lexar PLAY PRO microSD to „gamechanger” dla przenośnych konsol do gier. Takie parametry umożliwiają nie tylko szybsze wczytywanie gier, ale też redukcję przestojów w trakcie ładowania kolejnych poziomów, jak i szybszy transfer plików gier. Dostępne będą trzy pojemności: 256, 512 GB oraz 1 TB.



Lexar ARES DDR5 CUDIMM

To następna generacja pamięci RAM do PC-a. Lexar ARES DDR5 CUDIMM dzięki wbudowanemu sterownikowi zegara (Clock Driver IC – CKD) osiągają bardzo wysoki transfer sięgający DDR5-9600 MT/s. Nowa konstrukcja zapewnia redukcję szumów, jak i poprawę stabilności zegara, co pozwala uzyskać jeszcze wyższą wydajność, tak ważną z punktu widzenia nowoczesnych, wielordzeniowych procesorów.



Nośnik SSD Lexar Professional NM1090 Pro PCIe 5.0

Na targach CES 2025 będzie można też zapoznać się z nadchodzącym nośnikiem SSD Lexar Professional NM1090 Pro PCIe 5.0, który będzie osiągał rekordowy transfer do 14 000 MB/s1 odczytu oraz 13 000 MB/s1 zapisu. W połączeniu z zainstalowanym buforem DRAM zapewnia to wyższą wydajność nawet o 80% względem nośników SSD poprzedniej generacji. NM1090 Pro będzie oferowany w trzech wariantach pojemności: 1, 2 oraz 4 TB.



Zwiedzający targi CES 2025 będą mogli odwiedzić stoisko Lexara w hali centralnej na stoisku o numerze #21842 w dniach 7-10 stycznia. Lexar będzie też obecny na CES Unveiled 5 stycznia w hali centralnej (Mandalay Bay Convention Center), gdzie uczestnicy będą mogli zapoznać się m.in. z produktami odnaczonymi CES Innovation Awards Honorees.

























źródło: Info Prasowe - Lexar