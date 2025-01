Lian Li Introduces EDGE GOLD - ładne i mocne

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Lian Li znana jest z projektowania innowacyjnych obudów dla komputerów stacjonarnych, ale tym razem marka zaprezentowała serie ciekawych zasilaczy dużych mocy: EDGE PSU oraz EDGE GOLD. Dostępne będą w mocach 850, 1000 i 1200 watów, a ich wyróżnikiem jest nietypowy kształt obudowy, który producent nazywa literą T. Ma on być pomocny w podłączaniu okablowania naszego komputera, dając swobodny dostęp do gniazd zarządzanych modularnie, zarówno w tradycyjnym układzie, jak i lezącym. W wersji 850 i 1000W wentylator pracuje z maksymalnymi obrotami do 2000 RPM, natomiast w wersji 1200W przyśpiesza do max 2400 RPM. Seria EDGE GOLD wykorzystuje kondensatory EPCOS o jakości przemysłowej, odporne na wysokie temperatury i wibracje. Prócz tego dostajemy magnetyczny, frontowy filtr przeciwpyłowy, certyfikat 80 Plus Gold, Cybernetics oraz wydajność w standardzie PPLP Gold. Na zasilacze otrzymamy aż 10 lat gwarancji producenta.



























źródło: TechPowerUP