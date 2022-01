Listwa zasilająca Hama WiFi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowsza propozycja w ofercie marki to doskonały dodatek chociażby do kina domowego albo produktów z serii smart home. Listwa ma cztery gniazdka i tyle samo wejść USB, w dodatku można ją połączyć z WiFi. Listwa nie zajmuje sporo miejsca (wymiary 35 x 7 x 4.3 cm z kablem o długości 1.7 m). Za jej pomocą można dowolnie sterować aż czterema podpiętymi do niej urządzeniami elektrycznymi naraz w jednym miejscu lub niezależnie od siebie, np. oświetleniem kina domowego, sypialni czy salonu. I to wszystko zdalnie, dzięki aplikacji Hama Smart Home. W ten sposób możemy włączać lub wyłączać urządzenia w określonych godzinach lub tworzyć grupy albo sceny z urządzeniami zintegrowanymi w sieci WLAN.







To doskonałe rozwiązanie dla domowego sprzętu rozrywkowego, pozwalające np. na włączenie telewizora i urządzenia Fire TV stick razem, przy jednoczesnym pozostawieniu wyłączonego takiego sprzętu jak odtwarzacz Blu-Ray czy konsola do gier. Prosta instalacja we własnej sieci WiFi- nie wymaga huba. Dla wygody użytkownika pomyślano o współpracy urządzenia z asystentami głosowymi Amazon Alexa i Google Assistant (co pozwala na komfortowe przełączanie głosowe pomiędzy urządzeniami do niej podłączonymi), a także systemami operacyjnymi iOS oraz Android.



Co więcej, listwa pozwala na oszczędzanie energii dzięki ukierunkowanemu sterowaniu odbiornikami elektrycznymi - także poza domem, jeśli właśnie przypomnieliśmy sobie, że zapomnieliśmy wyłączyć jakiś sprzęt. Dzięki powiadomieniom push lub aplikacji będziemy zawsze na bieżąco informowani o aktualnym stanie urządzeń.



Nie brak tu ochrony przed przeciążeniem. Jeśli akurat do listy podłączone są urządzenia, których łączne natężenie prądu przekracza wartość 10 A, automatycznie zostanie wyłączona, aby chronić sprzęt przed uszkodzeniem. W listwie Hama WiFi znajdziemy też 4 porty ładowania USB. Tak oto możemy podpiąć pod nią i naładować smartfon czy tablet.



Listwa świetnie nadaje się do inteligentnej modernizacji mieszkania lub domu, ale także do wspierania osób niepełnosprawnych ruchowo. Wyceniono ją na około 199 PLN,/b> i jest objęta dwuletnią gwarancją producenta.





































Źródło: Info Prasowe / Hama