Locus Array - W pełni autonomiczna realizacja zamówień

Locus Robotics, lider w obszarze elastycznej automatyzacji magazynów, ogłosił globalną premierę Locus Array, w pełni autonomicznego systemu realizacji zamówień. Jest to mobilny robot ze zintegrowanym ramieniem robotycznym do kompletacji oraz percepcją opartą na AI, który może działać samodzielnie, realizując całe procesy bez udziału człowieka. Wdrożenia są już realizowane we wczesnym dostępie u klientów w Ameryce Północnej. Jednocześnie firma przygotowuje się do skalowania Locus Array globalnie, w Europie i Azji-Pacyfiku, by sprostać rosnącemu popytowi na całkowicie autonomiczną obsługę zamówień.







Locus Array to w pełni autonomiczny robot magazynowy realizujący procesy end-to-end bezpośrednio w alejkach. Wykorzystuje zaawansowany system Physical AI, który obejmuje widzenie komputerowe, podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym oraz manipulację robotyczną, umożliwiając realizację zadań bez ingerencji człowieka. Jest zaprojektowany, by redukować zależność od pracy manualnej nawet o 90%, zapewnić stabilną przepustowość i umożliwić skalowanie bez konieczności przebudowy infrastruktury.



Nowy układ logistyki dzięki Locus Array

Podstawowym wyróżnikiem robota jest możliwość zapewnienia wysokiej przepustowości przy zoptymalizowanej realizacji zamówień, dzięki przetwarzaniu ich równolegle oraz konsolidacji pracy bezpośrednio w alejkach, bez chwili przerwy w działaniu. Locus Array może autonomicznie realizować wiele procesów: kompletację, odkładanie (putaway), przyjęcia (induction), odkładanie końcowe (drop-off), slotowanie i uzupełnianie zapasów. Poprzez ich integrację w jednym systemie, można zmniejszyć zapotrzebowanie na pracę manualną nawet o 90%.

Co więcej, rozwiązanie skraca czas osiągnięcia wartości przy minimalnych zakłóceniach. Wdrożenie trwa kilka tygodni i nie wymaga przeprojektowywania magazynu czy dodawania złożonej infrastruktury. Array działa wydajnie w dynamicznych środowiskach: można skalować jego wykorzystanie wraz z wolumenem oraz elastycznie dostosowywać rozwiązanie do zmian layoutów, SKU i popytu bez przebudowy procesów.



Dla firm wykorzystujących rozwiązania Locus Robotics, ważna jest możliwość skoordynowanej pracy wielu robotów. Locus Array jest w pełni zintegrowany z Locus Origin i Locus Vector, co umożliwia pełną obsługę SKU w jednym, spójnym systemie. W połączeniu z niskimi kosztami początkowymi modelu Robotics-as-a-Service, stwarza to możliwość szybszego osiągnięcia zwrotu z inwestycji. Wśród pierwszych klientów korzystających z Locus Array w operacjach produkcyjnych znajduje się DHL Supply Chain, wieloletni globalny partner.



Nowa gałąź automatyzacji: Robots-to-Goods

Powyższe możliwości wprowadzają nową kategorię automatyzacji magazynowej: Robots-to-Goods (R2G). W tym modelu inteligentne systemy robotyczne, takie jak Locus Array, przemieszczają się bezpośrednio do towaru i realizują zadania w danej alejce. Dzięki osadzeniu wielu procesów bezpośrednio w robocie, R2G rozszerza automatyzację z procesów wspomaganych do całkowicie autonomicznych.

W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów, które przenoszą towar między ustalonymi etapami, roboty takie jak Locus Array są dynamicznie przypisywane do zadań w czasie rzeczywistym. To minimalizuje czas przemieszczania się, utrzymuje dostępność SKU oraz umożliwia składowanie o wyższej gęstości w istniejących magazynach.



Locus Array, wraz z robotami Locus Origin i Vector, działa w ramach platformy orkiestracyjnej LocusONE jako część zintegrowanej floty, która może liczyć od kilku do setek robotów. Niezależnie od liczby, zadania są im przydzielane dynamicznie, w oparciu o dane czasu rzeczywistego. LocusONE koordynuje roboty, procesy i ruch zapasów w spójnym systemie, który skaluje się i adaptuje do operacji. Pozwala to rozszerzyć automatyzację na wszystkie procesy obsługi zamówień, zapewniając stabilną wydajność i przewidywalność operacyjną nawet w niepewnym środowisku operacyjnym.



Locus Array zostanie zaprezentowany w trakcie konferencji MODEX 2026 w Atlancie, w stanie Georgia.

















źródło: Info Prasowe - Locus Robotics