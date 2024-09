Logi PLAY 2024 – Logitech G ogłasza nowości w kluczowych kategoriach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas wydarzenia Logi Play, Logitech G zaprezentował serię nowości, które mają na celu zrewolucjonizowanie rynku sprzętu gamingowego oraz streamingu. Logitech G zaprezentował nowości z serii PRO, które powstały w ścisłej współpracy z profesjonalnymi graczami. Wśród nich znalazły się: PRO X SUPERLIGHT 2 DEX Gaming Mouse, PRO 2 LIGHTSPEED Gaming Mouse oraz PRO X TKL RAPID Gaming Keyboard – sprzęty zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności podczas e-sportowych rozgrywek.​ Dla fanów zaawansowanego sprzętu, Logitech G wprowadził również klawiaturę G915 X, najnowszą niskoprofilową klawiaturę gamingową, wyposażoną w nowe przełączniki galwaniczne, ulepszoną żywotność baterii oraz trójtrybową łączność​. Nowa kategoria produktów Racing Series poszerza ofertę Logitech G o sprzęt wyścigowy dla miłośników symulacji. Seria obejmuje produkty takie jak RS Wheel Hub, RS Track Wheel oraz RS QR Adapter, które oferują pełną personalizację i zgodność z istniejącymi produktami Logitech G​.







W ramach współpracy z kultową marką sportów motorowych MOMO, Logitech G ogłosił premierę ekskluzywnych kierownic wyścigowych SIM GT 320 oraz SIM GT-Racer 290, ręcznie wykonanych we Włoszech. Te nowe produkty zapewniają najwyższy poziom realizmu i precyzji w symulacjach wyścigowych​.



Firma ogłosiła także wprowadzenie nowego zestawu słuchawkowego ASTRO A50 5. generacji, z funkcją PLAYSYNC AUDIO, która umożliwia płynne przełączanie dźwięku między platformami gamingowymi, idealne dla graczy wieloplatformowych​.



Logitech G oraz Streamlabs wprowadzili AI Game Highlighter, narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję do automatycznego nagrywania i edytowania najciekawszych momentów ze streamów, co pozwala na szybkie tworzenie atrakcyjnych treści na mediach.

































źródło: Info Prasowe - Logitech