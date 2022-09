Logitech - Nowe kamery z serii Brio 500 i słuchawki Zone Vibe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Logitech zaprezentowała dzisiaj dwie nowe serie produktów – kamery internetowe Brio 500 i słuchawki Zone Vibe , zaprojektowane jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby pracowników hybrydowych. Ostatnie badania pokazały, że ponad 89% dorosłych pracujących z domu zmaga się z niekorzystnym ustawieniem obrazu, słabym oświetleniem i ograniczonym polem widzenia podczas korzystania z kamer wbudowanych w laptopy.* Kamery Brio 500 i słuchawki Zone Vibe odpowiadają na problemy, z którymi borykają się pracownicy na home office, unowocześniając zarówno ich pracę, jak i zabawę. Oba urządzenia ułatwiają również managerom IT, wyposażenie zdalnych i hybrydowych zespołów w organizacji w sposób przyjazny dla środowiska.







Kamery internetowe Brio 500

Stworzona dla tych, którzy chcą uzyskać wysoką jakość audio i wideo, możliwości personalizacji oraz lepsze, bardziej angażujące doświadczenia podczas wideokonferencji, seria Brio 500 to nowa klasa kamer internetowych, odpowiadających na trudności, z którymi najczęściej zmagają się ich użytkownicy.



Biorąc udział w licznych wideokonferencjach pracownicy potrzebują kamery internetowej o wysokiej rozdzielczości, która pokaże ich w odpowiedniej kolorystyce, oświetleniu i w odpowiednim kadrze - nawet kiedy zdecydują się wstać i poruszać podczas dłuższych rozmów. Zastosowana w Brio 500 technologia RightSight (włączana przez Logi Tune) automatycznie kadruje użytkownika - również podczas ruchu - a wbudowana funkcja RightLight 4, automatycznie koryguje słabe oświetlenie. O komfort wszystkich uczestników dba dodatkowo technologia redukcji szumów, która pozwala mikrofonowi kamery internetowej odróżnić głos użytkownika od dźwięków tła.



Bardzo dużym ułatwieniem podczas spotkań i prezentacji jest również możliwość skorzystania z nowej funkcjonalności Show Mode, która sprawia, że pokazanie szkiców lub innych fizycznych obiektów na biurku staje się bardzo proste. Dzięki innowacyjnemu systemowi montażu i wbudowanemu czujnikowi, pozwalającym użytkownikom przechylić kamerę w dół, aby skupić się na obiektach, Brio automatycznie obraca obraz, przedstawiając go we właściwy sposób pozostałym uczestnikom rozmów wideo.



Stylowa konstrukcja i modne kolory - grafitowy, białawy i różowy - dają użytkownikom swobodę dostosowania stanowiska pracy do ich osobowości i gustu.































Źródło: Info Prasowe / Logitech

Nowa seria Zone Vibe firmy Logitech to pierwsze na rynku słuchawki bezprzewodowe łączące wydajność klasy biznes z wygodą, stylem i przystępną ceną. Dają możliwość swobodnego poruszania się w odległości do 30 metrów od komputera i pozwalają rozmawiać nawet do 18 godzin na jednym ładowaniu. Zaawansowany mikrofon z redukcją szumów w technologii Beamforming zapewnia, że użytkownik jest dobrze i wyraźnie słyszany przez pozostałych uczestników po drugiej stronie ekranu, bez żadnych szmerów w tle. Dużym ułatwieniem dla pracowników biorących udział w licznych wideokonferencjach jest również funkcja, dzięki której przesunięcie i schowanie mikrofonu oznacza jego automatyczne wyciszenie.Zone Vibe dostępne w kolorach grafitowym, białawym i różowym, zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie podczas całodziennej pracy z współpracownikami i przy kontaktach z rodziną. Te lekkie, nauszne słuchawki ważą zaledwie 185 g i charakteryzują się miękką w dotyku dzianiną oraz pianką z pamięcią kształtu. Nowe kamery internetowe oraz słuchawki firmy Logitech pomagają pracownikom świetnie prosperować w czasach pracy hybrydowej - są wystarczająco profesjonalne do biura i jednocześnie idealne do pracy w domu.