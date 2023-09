Logitech G - wyższy poziom wydajności z nowymi akcesoriami z serii PRO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech G zaprezentował dziś dwa najnowsze produkty z wielokrotnie nagradzanej linii PRO Series - klawiaturę do gier Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED Gaming Keyboard i mysz do gier Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 Gaming Mouse. W ciągu ostatnich trzech lat Logitech G współpracował z setkami najbardziej utalentowanych profesjonalnych esportowców na świecie, aby stworzyć kolejną generację sprzętu z serii PRO. Te nowe produkty, w połączeniu z wprowadzonym na rynek w tym roku zestawem słuchawkowym Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED Gaming Headset, uzupełniają linię PRO Series, oferując najwyższy poziom wydajności w swoich kategoriach.







Logitech G PRO Series to wielokrotnie nagradzana linia profesjonalnych zestawów słuchawkowych, myszy i klawiatur zaprojektowanych zgodnie z wymagającymi specyfikacjami najlepszych e-sportowców na świecie. Zaprojektowane w ramach rygorystycznego programu Design by Collaboration, produkty z serii PRO zawierają starannie dobrane funkcje i innowacje, aby osiągnąć absolutny szczyt wydajności, zapewniając jednocześnie całodzienny komfort, którego wymagają profesjonalni gracze.



„Mysz i klawiatura są najważniejszą częścią gamingowegu setupu. Jeśli moja mysz nie jest przedłużeniem mojej ręki, nie będę dobrze grał. SUPERLIGHT 2 jest tak lekka, że nie muszę o niej myśleć. Jest jak pierwsza SUPERLIGHT, ale lepsza. A dzięki kompaktowej konstrukcji i zaufanej technologii bezprzewodowym Lightspeed, PRO X TKL jest idealna dla osób, które cenią sobie przejrzystą konfigurację. Obie są niezbędne, jeśli Twoim celem jest wygrywanie!” - powiedział Oleksandr "s1mple" Kostyliev, gracz Counter-Strike dla NAVI.



Ceny i dostępność

Klawiatura do gier Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED oraz mysz do gier Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 i bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier PRO X 2 LIGHTSPEED są dostępne w kolorach różowym, czarnym i białym.



Klawiatura do gier PRO X TKL (sugerowana cena detaliczna: 999 PLN), mysz do gier PRO X SUPERLIGHT 2 (sugerowana cena detaliczna: 799 PLN) i zestaw słuchawkowy do gier PRO X 2 (sugerowana cena detaliczna: 1199 PLN) są już dostępne na stronie LogitechG.com oraz w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i na wybranych rynkach na całym świecie.

































Źródło: Info Prasowe - Logitech