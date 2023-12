Logitech G ASTRO A50 X - nowy, bezprzewodowy zestaw słuchawkowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech G, marka firmy Logitech (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) i wiodący innowator technologii i sprzętu do gier, zaprezentowała dziś bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier ze stacją dokującą Logitech G ASTRO A50 X LIGHTSPEED. Jest to piąta generacja uznanego przez krytyków zestawu słuchawkowego przeznaczonego dla konsol z serii ASTRO A50. Komfort, dźwięk, łączność, komunikacja i kompatybilność to kluczowe elementy, których gracze szukają w rozwiązaniach audio. A50 X łączy w sobie konstrukcję oryginalnego modelu A50, ulubionego przez graczy konsolowych na całym świecie, z czterema przełomowymi innowacjami na rynku konsolowych zestawów słuchawkowych.







Nowy zestaw słuchawkowy ASTRO A5O X został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najlepszych wrażeń podczas grania na konsoli. Dzięki przełomowym innowacjom w zakresie dźwięku i łączności, ASTRO A50 X LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset + Base Station oferuje:

• Nową technologię PLAYSYNC zapewniająca łatwą łączność i przełączanie między konsolami XBOX, PS5 oraz PC za pomocą jednego naciśnięcia przycisku

• Technologię PRO-G Graphene Audio Driver zapewniająca wysoką jakość dźwięku w grach

• 24-bitowa technologię LIGHTSPEED Wireless zapewniająca profesjonalną wydajność podczas pracy z konsolą



PLAYSYNC - PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY KONSOLĄ A PLATFORMĄ PC ZA POMOCĄ JEDNEGO KLIKNIĘCIA

Łącząca wszystkie systemy, technologia PLAYSYNC jest pierwszą w branży, która pozwala graczom podłączyć Xbox Series X|S, PS5 i PC/MAC jednocześnie i płynnie przełączać się między wszystkimi trzema za pomocą prostego "jednego kliknięcia" przycisku na zestawie słuchawkowym A50 X.



A50 X to dwuczęściowy system składający się ze stacji dokującej i bezprzewodowego zestawu słuchawkowego, który współpracuje bezpośrednio z najnowszymi konsolami do gier, a także telewizorami 4K UHD wykorzystującymi technologię HDMI 2.1. Korzystając z HDMI, stacja bazowa kieruje dźwięk bezprzewodowo do zestawu słuchawkowego A50 X, jednocześnie przekazując obraz z konsoli do telewizora bez wpływu na zamierzoną wierność źródła i funkcje, takie jak 4K 120Hz HDR, VRR i ALLM. Rezultatem jest wysoka wydajność i bardzo niskie opóźnienia wideo. Sygnały audio są również inteligentnie kierowane przez A50 X; gdy zestaw słuchawkowy jest zadokowany do stacji bazowej, sygnały audio wraz z wideo będą przekazywane do podłączonego telewizora. Gdy gracze odłączą zestaw słuchawkowy, sygnały audio zostaną automatycznie przekierowane do zestawu słuchawkowego, zwiększając wygodę i wszechstronność.



WYSOKIEJ JAKOŚCI DŹWIĘK

Ponieważ dźwięk jest tak istotnym elementem w grach, przetwornik audio PRO-G GRAPHENE w A50 X został precyzyjnie zaprojektowany z 40-milimetrową membraną grafenową, aby zapewnić doskonałą jakość dźwięku, jak nigdy dotąd. Nowy przetwornik zapewnia poprawę dokładności reprodukcji dźwięku, dokładności czasu sygnału i redukcji zniekształceń, umożliwiając graczom wyraźniejszą identyfikację obiektów audio i szybsze rozpoznawanie ich lokalizacji, gdy obiekty poruszają się względem gracza. Grafen jest przełomowym materiałem zapewniającym czystość dźwięku, szczegółowość i dokładność przestrzenną.



Zoptymalizowany dla wieloplatformowych graczy, którzy wymagają najwyższego poziomu wierności dźwięku i obrazu, a także oczekują stylowego designu, system słuchawkowy A50 X został celowo zaprojektowany do współpracy z wysokowydajnymi konsolami do gier za pomocą łączności HDMI 2.1 i USB-C, umożliwiając A50 X dostarczanie nieskompresowanego dźwięku z wiernością do 24 bitów.



BEZPRZEWODOWA ŁĄCZNOŚĆ LIGHTSPEED

Wielokrotnie nagradzana technologia bezprzewodowa LIGHTSPEED firmy Logitech G to stale ulepszane rozwiązanie zapewniające jakość dźwięku, niezawodność łączności i niesamowitą żywotność baterii. Stacja dokująca oferuje również jednoczesną łączność Bluetooth®, umożliwiając graczom łączenie czatu Discord z dźwiękiem gry lub słuchanie muzyki podczas gry.



PEŁNOPASMOWY MIKROFON 48 kHz

A50 X to pierwszy zestaw słuchawkowy Logitech G wyposażony w zintegrowany mikrofon LIGHTSPEED 48 kHz. Dodatkowe pasmo pozwala mikrofonowi przechwytywać znacznie szersze spektrum dźwięku, zapewniając niezrównaną wydajność, czystość i jakość. A50 X pozwala graczom kontrolować miks gry/czatu na Xbox, PC - a nawet PS5 - i balansować głośność między grą a czatem za pomocą elementów sterujących umiejscowionych na nausznikach.



CAŁKOWITA KONTROLA

Gracze mogą zoptymalizować i dostroić dźwięk w grach za pomocą G HUB na komputerze i aplikacji Logitech G na urządzeniach z systemem iOS/Android. Steruj ustawieniami korektora zestawu słuchawkowego lub zagłęb się w pełni parametryczny korektor. Skorzystaj z rozszerzonej częstotliwości mikrofonu i wybierz ustawienia korektora o jakości transmisji, jednocześnie kontrolując otoczenie za pomocą redukcji szumów. Gracze mogą skonfigurować miksowanie dźwięku na wyjściu strumieniowym, określić ilość tonów bocznych, zapisać niestandardowe ustawienia wstępne i nie tylko.



GRAJ ZA ZERO

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier Logitech G ASTRO A50 X LIGHTSPEED zawiera części, które zawierają co najmniej 35 procent materiałów pochodzących z recyklingu, a papierowe opakowanie pochodzi z lasów z certyfikatem FSC. Ponadto A50 X posiada certyfikat CarbonNeutral, co oznacza, że finansujemy wysokiej jakości certyfikowane kompensacje emisji dwutlenku węgla, aby zredukować wpływ produktu na emisję dwutlenku węgla do zera. Więcej informacji na temat naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju można znaleźć na naszej stronie internetowej.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier Logitech G ASTRO A50 X Wireless Gaming Headset + Base Station jest już dostępny w przedsprzedaży w cenie 379.99 USD od Logitech G, a wysyłka nastąpi w pierwszej połowie 2024 roku.

































Źródło: Info Prasowe - Logitech