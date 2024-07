Logitech G MIXLINE do miksowania dźwięku dla graczy i twórców

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech G udostępnia pełną wersję MIXLINE - bezpłatne oprogramowanie, dostępne dla systemów Windows 10 (dla wersji 21H2 lub nowszych) i Windows 11, w 22 językach, w tym polskim. MIXLINE to najnowszy dodatek do ekosystemu rozwiązań Logitech G dla graczy i twórców. Rozwiązuje odwieczny problem zarządzania wieloma źródłami dźwięku, miksowania, przekierowywania i monitorowania, a wszystko to przy niewielkim zapotrzebowaniu na zasoby systemowe. Niezależnie od tego, czy grasz, czy tworzysz, MIXLINE to wyjątkowo intuicyjne narzędzie dla miksowania dźwięku. Jest to proste i jednocześnie potężne rozwiązanie dla graczy i streamerów, którzy chcą mieć pewność, że dźwięk ich streamów jest doskonały za każdym razem.







MIXLINE wymaga tylko jednego sterownika audio. Biorąc pod uwagę, że procesor komputera ma ograniczoną moc obliczeniową, ma to kluczowe znaczenie dla graczy, ponieważ zwalnia zasoby systemowe dla platform takich jak Streamlabs Desktop. Wielu graczy streamuje bowiem przy użyciu jednego komputera. To bardzo proste: wybierz preferowane wejścia audio, monitoruj dźwięk za pomocą przycisku i ciesz się czystym oraz prostym interfejsem MIXLINE do zarządzania źródłem dźwięku, miejscem docelowym i poziomami głośności.



Utwórz miks, a następnie otwórz Streamlabs - idealnego towarzysza MIXLINE - i wybierz MIXLINE Stream lub MIXLINE

Record jako wejście dla profesjonalnego dźwięku dla twoich odbiorców. W przypadku streamerów na żywo korzystanie z wirtualnych przewodów audio może być bardzo pomocne. Na przykład, jeśli lubisz mieć otwarty Discord, ale nie lubisz dźwięków powiadomień lub prywatnych rozmów w swoim streamie, możesz wygodnie przekierować dźwięk do słuchawek. Gwarantuje to, że każdy dźwięk z Discord pozostaje prywatny i nie zakłóca transmisji. Jeśli chcesz dzielić się muzyką ze swoimi widzami, Mixline pozwala na odtwarzanie muzyki z aplikacji, którą słyszy twój stream, ale nie przechodzi przez słuchawki, dzięki czemu możesz zachować głośny i czysty dźwięk z gry. Jak informuje serwis Windows Central, „MIXLINE ułatwia skupienie się na treściach i odbiorcach, jednocześnie zapewniając niezawodną, wysokiej jakości emisję dźwięku w sposób, który jest przyjazny dla początkujących i łatwy do nauczenia”.



Po zakończeniu zamkniętych testów beta, pełna wersja MIXLINE zawiera funkcje oczekiwane przez społeczność, w tym dostosowywanie kolorów wejść i wyjść, dzięki czemu gracze i twórcy mogą w łatwy sposób zobaczyć, dokąd zmierza każde źródło, jednocześnie monitorując to, co słyszy publiczność. W Logitech G zawsze bierzemy pod uwagę opinie naszej społeczności podczas opracowywania nowych rozwiązań.



Najważniejsze cechy MIXLINE obejmują:

- Przeciągnij, Upuść, Monitoruj: Dzięki przejrzystemu i prostemu interfejsowi można przeciągać wejścia i wyjścia oraz wyznaczać preferowane ścieżki audio, monitorować dźwięk za pomocą jednego przycisku i podłączać wejścia do wielu wyjść.

- Miksowanie, strumieniowanie i nagrywanie w jednym, przejrzystym interfejsie: Podłączanie, kierowanie i miksowanie profesjonalnej jakości dźwięku w jednej aplikacji. Przejrzysty i prosty interfejs skraca czas, umożliwia szybką konfigurację i efektywne zarządzanie dźwiękiem.

- Niezależna kontrola głośności: MIXLINE ułatwia regulację głośności wejściowej dla każdego submiksu z osobna. Można również kontrolować dźwięk dla każdego wejścia i wyjścia niezależnie.

- Dostosowywanie profesjonalnego dźwięku: Zapomnij o konieczności stosowania zewnętrznego miksera sprzętowego, zmaksymalizuj wydajność transmisji strumieniowej i dostosuj brzmienie dźwięku w czasie rzeczywistym.

- Maksymalna wydajność: Uproszczony system jednego sterownika zmniejsza nieporządek w danej sesji miksowania i maksymalizuje wydajność komputera - bez kompromisów w zakresie jakości.



MIXLINE odpowiada na specyficzne wyzwania, z jakimi borykają się użytkownicy komputerów PC podczas zarządzania dźwiękiem. Jest łatwiejszy, szybszy i zużywa mniej zasobów, dzięki czemu gracze i streamerzy mogą skupić się na tym, co robią: graniu i tworzeniu treści. Dodatkowo znacznie upraszcza streaming, podnosi jakość treści i zapewnia przyjemne doświadczenie twórcom. Bez uszczerbku dla jakości, MIXLINE zapewnia, że proces prowadzenia dźwięku, miksowania i przesyłania strumieniowego jest przyjemny za każdym razem.



Darmowe oprogramowanie MIXLINE możecie ściągnąć STĄD.

















źródło: Info Prasowe - Logitech