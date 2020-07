Logitech G PRO X LIGHTSPEED - bezprzewodowe słuchawki do gier

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Logitech prezentuje bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier Logitech G PRO X LIGHTSPEED. Ten nowy headset z linii PRO wprowadza technologię bezprzewodową LIGHTSPEED do wielokrotnie nagradzanego produktu, który został zbudowany zgodnie z wymaganiami światowej elity esportowców. Bazujący na wielokrotnie nagradzanym zestawie słuchawkowym do gier PRO X, bezprzewodowy PRO X LIGHTSPEED oferuje zaawansowaną komunikację, precyzyjny dźwięk i całkowitą swobodę. Jest teraz wyposażony w bezprzewodową technologię LIGHTSPEED 2,4 GHz, która zapewnia ponad 20 godzin pracy na baterii i zasięg do 13 metrów.







Dodatkowo, nowy zestaw słuchawkowy jest wyposażony w zaawansowaną technologię Blue VO!CE, która zapewnia niewiarygodną czystość głosu i wysoką jakość komunikacji w grze oraz podczas transmisji strumieniowej. Głośnik PRO-G z przetwornikiem o średnicy 50 mm gwarantuje czysty i wyraźny, profesjonalny dźwięk przestrzenny DTS 7.1. System ten pozwala na lepszą orientację sytuacyjną podczas rozgrywki, a wygodne nauszniki z pianki z pamięcią kształtu i lekką konstrukcją zapewniają wielogodzinny komfort podczas długich sesji treningowych lub turniejów.



Oczekuje się, że zestaw słuchawkowy Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED będzie dostępny w sklepach w sierpniu 2020 roku w sugerowanej cenie detalicznej 849 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / Logitech