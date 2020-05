Logitech G ogłasza Logitech McLaren G Challenge 2020

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Bazując na sukcesie poprzednich zawodów ewyścigowych Logitech G Challenge, firma Logitech G, marka Logitech, (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) wiodący innowator technologii i sprzętu do gier, wraz z McLaren, marką wyścigową i technologiczną oraz twórcą luksusowych, wysokiej klasy samochodów sportowych i supersamochodów, ogłosiła dzisiaj trzecią edycję Logitech McLaren G Challenge 2020. Zwycięzca tegorocznej edycji otrzyma czterodniową, w pełni opłaconą, wycieczkę do Londynu, podczas której zapozna się z kulisami wydarzeń w McLaren, odbędzie wizytę w McLaren Technology Centre, naukę jazdy ze znanym na całym świecie kierowcą wyścigowym Lando Norrisem, przejażdżkę supersamochodem McLarena oraz otrzyma wejściówkę VIP na F1 British Grand Prix 2021.







Logitech McLaren G Challenge został podzielony na cztery dywizje - Ameryka Północna, Ameryka Łacińska, Europa i Azja-Pacyfik - z których każda będzie gospodarzem kwalifikacji online i/lub pojedynków dzikich kart przez całe lato 2020 roku. Zwycięzcy tych zawodów będą rywalizować w regionalnych finałach swoich dywizji. Trzech najlepszych zawodników z każdej dywizji weźmie udział w wielkich finałach światowych.



Challonge umożliwia rejestrację graczy na całym świecie, automatyczną rejestrację czasu przejazdu na wielu platformach oraz śledzenie punktów w globalnych kwalifikacjach online Logitech McLaren G Challenge. Kwalifikacje online Logitech McLaren G Challenge, pojedynki dzikich kard oraz finały regionalne będą rozgrywane w grze Project CARS 2. Regionalni finaliści otrzymają szansę stoczenia pojedynku o najwyższą stawkę oraz opłaconą podróż na wielki finał dla siebie i osoby towarzyszącej.



Myślisz, że dasz radę? Rejestracja w kwalifikacjach online jest już otwarta i można jej dokonać na stronie https://www.logitechg.com/en-us/esports/g-challenge-eracing.html.





































Źródło: Info Prasowe / Logitech