Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Logitech G ogłasza premierę klawiatury gamingowej G512 X, która wyznacza nowy standard wydajności i personalizacji w świecie gamingu. Najnowszy model to kolejny krok w rozwoju innowacyjnych technologii marki, oferujący graczom niespotykany dotąd poziom kontroli, precyzji oraz możliwości dostosowania sprzętu do własnego stylu gry. G512 X to odpowiedź na rosnącą popularność kultury customowych klawiatur. Projekt powstał z myślą o graczach, którzy nieustannie optymalizują swoje ustawienia i dążą do perfekcji. To pierwsza klawiatura Logitech G wyposażona w przełomowe technologie, takie jak TMR (Tunnel Magnetoresistance), Dual Swap, Global Light Bar oraz w pełni programowalne, podwójne pokrętła sterujące (Dual Dials).







Nowością jest także funkcja SAPP (Second Actuation Pressure Point), umożliwiająca przypisanie dwóch różnych akcji do jednego klawisza – aktywowanych przy różnych poziomach nacisku. Dzięki temu G512 X staje się najbardziej wszechstronną klawiaturą w historii Logitech G – zaawansowanym systemem wydajności, który dostosowuje się do użytkownika, a nie odwrotnie. Analogowa precyzja oraz inteligentne oprogramowanie pozwalają regulować głębokość aktywacji klawiszy, punkty resetu oraz charakterystykę działania, wprowadzając kontrolę znaną z kontrolerów do świata klawiatur gamingowych.



Klawiatura dostępna będzie w dwóch wariantach: 75% oraz 98 klawiszy, w kolorze czarnym lub białym. G512 X została zaprojektowana jako część nowej linii G5 Series – razem z myszą G502 X oraz zestawem słuchawkowym G522 tworzy spójny ekosystem dla wymagających graczy. Dodatkowo użytkownicy mogą rozszerzyć swoje stanowisko o dedykowane podpórki pod nadgarstki wykonane z transparentnego akrylu. Dzięki laserowo grawerowanej strukturze oraz zdolności do rozpraszania podświetlenia RGB, stanowią one nie tylko element ergonomiczny, ale również efektowny wizualnie.



Najważniejsze funkcje G512 X

• Dual Swap (analog + mechaniczne przełączniki) – możliwość korzystania jednocześnie z przełączników analogowych i mechanicznych w ramach jednej klawiatury.

• Czujniki analogowe TMR nowej generacji – zapewniają wyjątkową precyzję, błyskawiczną reakcję i wysoką trwałość.

• Rapid Trigger – szybsza aktywacja powtarzalnych naciśnięć – idealna do zaawansowanych technik, takich jak counter-strafing.

• Key Priority – ustalanie priorytetu wejść przy jednoczesnym wciśnięciu przeciwnych kierunków.

• Indywidualna aktywacja klawiszy – regulacja punktu aktywacji od 0.1 mm do 4.0 mm dla każdego przełącznika analogowego.

• Multipoint Action & SAPP Rings – dwie akcje przypisane do jednego klawisza, aktywowane przy różnych poziomach nacisku, z fizycznym feedbackiem.

• True 8KHz polling rate – ekstremalnie szybka komunikacja przewodowa (0.125 ms).

• Podwójne, programowalne pokrętła (Dual Dials) – pełna kontrola i personalizacja funkcji w czasie rzeczywistym.

• LIGHTSYNC RGB + Global Light Bar – nowy pasek świetlny z powłoką PVD zapewniający intensywne i wyraziste podświetlenie.



Dostępność i cena

Premiera rynkowa klawiatury G512 X zaplanowana jest na 2 maja 2026 roku. Produkt będzie dostępny na stronie LogitechG.com.



Sugerowane ceny detaliczne:

• G512 X 75 – 899 PLN

• G512 X 98 – 999 PLN

• podpórki pod nadgarstki – 189-209 PLN

































źródło: Info Prasowe - Logitech