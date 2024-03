Logitech MX Brio – najnowsza kamera dla profesjonalistów i firm

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Logitech zaprezentowała MX Brio/MX Brio 705 for Business - rewolucyjną kamerę internetową dla indywidualnych użytkowników i firm. MX Brio to najbardziej zaawansowana kamera internetowa w portfolio Logitech, która dołącza do ekosystemu ekskluzywnej serii MX, aby razem z klawiaturami i myszami MX, zapewnić wyjątkową jakość i wydajność pracy oraz najlepsze doświadczenia ze streamingu. Dzięki rozdzielczości Ultra HD 4K, MX Brio pomaga kreatywnym profesjonalistom i programistom poprawić jakość ich obecności w świecie online i efektywnie dzielić się pomysłami oraz wynikami pracy z innymi.







Sztuczna inteligencja w akcji i możliwości personalizacji

Jakość obrazu w rozdzielczości Ultra HD 4K i zaawansowany czujnik kamery MX Brio to dowód ciągłych innowacji firmy Logitech. Kamera zapewnia o 70% większe piksele niż poprzedni flagowy model firmy - Brio 4K - co przekłada się na wyjątkowo ostry obraz. Dzięki funkcjom sztucznej inteligencji kamera automatycznie koryguje światło, a także poprawia widok twarzy, zapewniając naturalny i wysokiej jakości obraz i wideo. Testy przeprowadzone przez laboratorium DXOMARK potwierdzają 2-krotnie lepszą widoczność twarzy i 2-krotnie wyraźniejsze detale w porównaniu z poprzednim modelem Brio 4K.



MX Brio oferuje zaawansowane opcje personalizacji, umożliwiając ręczne dostosowanie temperatury, intensywności światła, odcienia, pola widzenia i innych ustawień za pomocą oprogramowania Logi Options+, Logi Tune i G HUB. Funkcja Show Mode sprawia, że użytkownicy mogą w bardzo prosty sposób udostępniać i pokazywać materiały lub inne przedmioty na biurku poprzez przechylenie kamery w dół. MX Brio posiada również wbudowaną osłonę migawki oraz dwa mikrofony, które redukują szumy tła, dzięki czemu użytkownik jest wyraźnie słyszany. Funkcja automatycznego kadrowania RightSight, która wykrywa i skupia się na mówcy nawet gdy ten się porusza, może być włączona przez program Logi Tune dla klientów korporacyjnych w kamerze MX Brio 705 for Business.



MX Brio 705 for Business - doskonałość plug-and-play dla zespołów hybrydowych

Dla zespołów IT, które wyposażają stanowiska pracy w firmach i biura domowe, MX Brio 705 for Business, to model korporacyjny typu plug-and-play, kompatybilny z większością platform wideokonferencyjnych, z certyfikatami Microsoft Teams, Google Meet i Zoom, a także współpracujący z Chromebookiem. Dodatkowo, administratorzy IT mogą bezpiecznie aktualizować oprogramowanie sprzętowe i rozwiązywać problemy zespołów hybrydowych za pośrednictwem internetowej platformy zarządzania urządzeniami Logitech Sync.



Zrównoważony rozwój

MX Brio wpisuje się w cel Logitech, jakim jest tworzenie produktów, które poprawiają jakość życia ludzi. Oznacza to uwzględnianie wpływu środowiskowego i społecznego we wszystkich decyzjach projektowych firmy. Kamera jest certyfikowana jako neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, podobnie jak pozostałe produkty Logitech, a opakowania papierowe pochodzą z lasów certyfikowanych przez FSC i innych kontrolowanych źródeł. Plastikowe części w MX Brio zawierają certyfikowany plastik z recyklingu pochodzący ze zużytych produktów elektronicznych – 82% w kolorze grafitowym i 75% w kolorze jasnoszarym.



Ceny i Dostępność

MX Brio w kolorach grafitowym i jasnoszarym, będzie dostępna w marcu 2024 roku na stronie www.logitech.com oraz u partnerów detalicznych. Rekomendowana cena detaliczna to 999 PLN.

Kamerę MX Brio 705 for Business dostępną w kolorze grafitowym, można zamówić u autoryzowanych sprzedawców za 1149 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - Logitech