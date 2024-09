Logitech MX Creative Console - rozwiązanie dla twórców cyfrowych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech prezentuje MX Creative Console – kreatywną konsolę, która pozwala twórcom cyfrowym skupić się w pełni na ich kreatywnych działaniach. Dzięki szybkiemu dostępowi do kluczowych przycisków i możliwości ich pełnej personalizacji, MX Creative Console usprawnia procesy pracy i automatyzuje powtarzalne zadania. Dzięki współpracy z Adobe, MX Creative Console oferuje pełną integrację poprzez dedykowane wtyczki do popularnych aplikacji Adobe, takich jak: Photoshop, Lightroom Classic, Premiere Pro, After Effects, Audition oraz Illustrator. MX Creative Console wspiera również narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, takie jak Generative Fill w Photoshopie czy edycję tekstową w Premiere Pro. W ramach tej współpracy każda konsola MX oferowana jest z trzymiesięcznym, bezpłatnym dostępem do Adobe Creative Cloud All Apps, co jest dużą wartością zarówno dla nowych, jak i obecnych użytkowników.







Dopasowana do indywidualnych potrzeb

MX Creative Console to narzędzie oferujące wszechstronność i możliwość personalizacji według potrzeb każdego użytkownika. Wyposażona jest w klawiaturę z dynamicznymi przyciskami dostosowanymi do najważniejszych działań oraz panel z pokrętłem, który pełni funkcję inteligentnego analogowego kontrolera nawigacyjnego. Dzięki bezpłatnemu oprogramowaniu Logi Options+, konsola płynnie integruje się z aplikacjami na Windows i Mac, oferując możliwość pełnej konfiguracji sterowników, wtyczek, profili i ikon, dostępnych w Logi Marketplace.



Kreatywność w harmonii z naturą

MX Creative Console wykonana jest z plastiku pochodzącego w 72% z recyklingu (kolor grafitowy) i aluminiowych elementów produkowanych przy użyciu energii odnawialnej, a jej opakowanie powstało z papieru z certyfikatem FSC. Zastosowano także mikrostruktury zamiast farby. To wszystko sprawia, że użytkownicy mogą efektywnie realizować swoje kreatywne zadania, mając poczucie, że minimalizują ślad węglowy produktu i promują zrównoważony rozwój.

























źródło: Info Prasowe - Logitech