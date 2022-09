Logitech organizuje dwudniowe wydarzenie ’LOGI PLAY’

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech ogłosił dziś, że będzie gospodarzem pierwszego w historii wydarzenia Logi PLAY, które odbędzie się 20 i 21 września w LVL w Berlinie. Prowadzone przez Logitech G i Logitech For Creators, Logi PLAY 2022 zgromadzi ludzi z branży gier i streamingu, aby omówić trendy i ewolucję gamingu, streamingu i tworzenia treści. Wydarzenie będzie obejmować dyskusje panelowe, występy muzyczne, sesje gier i zapowiedzi nowych produktów. Dzień 1 wydarzenia będzie przeznaczony dla prasy i partnerów biznesowych, a dzień 2 - 21 września - będzie transmitowany na żywo na naszym kanale Twitch pod adresem twitch.tv/logitechg.







Gospodarzami transmisji na żywo będą Aaron "Medic" Chamberlain i Frankie Ward. Po premierze kilku nowych produktów z serii Logitech G i Logitech For Creators, czołówka Logitech dołączy do liderów branży, aby omówić tematy związane z grami i streamingiem. Wydarzenie zgromadzi ponad 30 graczy i twórców treści z całego świata. Wśród najlepszych graczy znajdą się DanucD, Onscreen i Mr. Shibolet. Wśród twórców i talentów zaplanowanych do udziału w imprezie są PastelMusique, Florent Garcia, Djarii i LittleBigWhale.



Kluczowi przedstawiciele firmy Logitech biorący udział w imprezie:

Bracken Darrell, CEO Logitech

Najoh Tita Reid, CMO Logitech

Ujesh Desai, GM Global, Logitech G

Vincent Borel, dyrektor generalny ds. globalnych, Logitech For Creators



Zbierając najświatlejsze umysły w dziedzinie gier i przesyłania strumieniowego, program Logi PLAY oferuje wyjątkową okazję, aby stanąć na czele ekscytującej branży.













Źródło: Info Prasowe / log