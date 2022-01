Logitech prezentuje lifestylową klawiaturę mechaniczną i mysz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Logitech wprowadził na polski rynek klawiaturę mechaniczną i myszkę POP - najnowsze produkty z serii Logitech Studio. Nowe produkty, dostepne w trzech, żywych wariantach kolorystycznych redefiniują, jak może wyglądać osobiste miejsce pracy. POP Keys ma na wyposażeniu osiem wymiennych nasadek klawiszy emoji, z czego cztery są już preinstalowane na samej klawiaturze. Klawisze emoji można łatwo dostosować do ulubionych emotek lub innych przydatnych skrótów, a pomoże w tym oprogramowanie Logitech Options, dostępne na platofrmy PC lub Mac. Dodatkowo myszka POP Mouse wyposażona jest w górny przycisk wywołujący menu z emotikonkami. Klawisze POP Keys, utrzymane są w stylu retro, są ergonomicznie rozplanowane i oferują wręcz uzależniające doświadczenie pisania charakterystyczne dla klawiatury mechanicznej.







Dostępnych jest też 12 nowych skrótów klawiszowych FN, takich jak Snip Screen (wykonanie zrzutu ekranowego), Mute Mic (wyciszenie mikrofonu) i Media Keys (dostęp do odtwarzacza multimediów), które ułatwiają codzienną pracę.



Urocza i kompaktowa mysz POP Mouse łatwo mieści się w torbie lub kieszeni, dzięki czemu można ją zabrać w podróż, a rolka do przewijania Smartwheel automatycznie przełącza się z trybu wysokiej precyzji na tryb szybkiego przewijania. Gładka obudowa myszy, zaprojektowana z myślą o komforcie użytkowania, dobrze leży w dłoni i zapewnia wygodę nawet podczas wielogodzinnej pracy.. Mysz POP jest dostępna w wielu żywych kolorach, które ożywiają codzienne stanowisko pracy. Po pobraniu oprogramowania Logitech Options mysz obsługuje technologię Logitech Flow, która umożliwia łatwe kopiowanie i wklejanie tekstu oraz przenoszenie plików i obrazów między komputerami. Mysz POP Mouse jest także wyposażona w górny przycisk, który otwiera menu emoji i który można dostosować do wygodnego użycia jednym dotknięciem.



Oba produkty POP umożliwiają pracę z wieloma urządzeniami, łącząc się z maksymalnie trzema urządzeniami jednocześnie za pośrednictwem technologii Bluetooth lub odbiornika bezprzewodowego Logi Bolt. Nowe produkty są zaprojektowane z myślą o bezawaryjnej pracy i wyjątkowo i długim czasie pracy na baterii.



Klawisze POP i mysz POP są najnowszym dodatkiem do serii Studio firmy Logitech. Seria ta obejmuje również minimalistyczną mysz Pebble, klawiatury K580 i K380 oraz nową podkładkę Logitech Desk Mat. Klawiatury POP Keys działają z systemami macOS, Windows, iOS, ipadOS, Chrome OS i Android, a myszy POP Mouse współpracują z systemami Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS i Linux.



Ceny i dostępność

POP Keys, POP Mouse dostępne są na stronie Logitech.com oraz u innych sprzedawców na całym świecie. Przewidywana cena detaliczna to 449 PLN za POP Keys oraz 179 PLN za mysz POP Mouse.































Źródło: Info Prasowe / Logitech