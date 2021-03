MAD DOG GH800 - słuchawki 7.1 dla wymagających graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MAD DOG, producent niezawodnego sprzętu gamingowego, przygotował coś z myślą o najbardziej wymagających graczach. MAD DOG GH800 to słuchawki z funkcją dźwięku przestrzennego 7.1, które przeznaczone są dla prawdziwych koneserów gier. Niezawodne słuchawki gamingowe MAD DOG GH800 dodadzą każdej rozgrywce wyjątkowego charakteru. Zanurz się w grze dzięki funkcji przestrzennego dźwięku 7.1. Miękkie poduszki, regulowany pałąk oraz wentylowane nauszniki sprawią, że GH800 idealnie dopasują się do kształtu głowy i uszu zapewniając niesamowity komfort nawet podczas bardzo długich rozgrywek.







Dzięki funkcji dźwięku przestrzennego 7.1, membranie o średnicy 53 mm i czułości na poziomie 106 dB, znajdziesz się w samym centrum akacji. Z MAD DOG GH800 nie umknie Ci żaden, nawet najdrobniejszy szczegół dźwiękowego tła.

GH800 to nie tylko czysty i wyraźny dźwięk, to także możliwość bycia w kontakcie z drużyną podczas każdego meczu. Odpinany mikrofon o czułości -42 +/- 3 dB, działający w paśmie 100 Hz sprawi, że członkowie drużyny będą Cię słyszeć bez szumów i pisków.



Gamingowy charakter zestawu został pokreślony przez wielokolorowe podświetlenie RGB, które pozwoli Ci wyróżnić się podczas streamów i turniejów. Przewód o długości 2,5 metra zapewni swobodę podczas korzystania z MAD DOG GH800 7.1. Umieszczony na przewodzie wygodny pilot, pomoże szybko dopasować głośność dźwięku, wyciszyć mikrofon oraz zmienić kolor podświetlenia słuchawek. Złącze USB 2.0 umożliwi podłączenie zestawu zarówno do komputera stacjonarnego jak i laptopa.





Parametry techniczne:

• Model: MAD DOG GH800

• Typ głośnika: Neodymowe

• Czułość [dB]: 106

• Impedancja [Ω]: 64

• Pasmo przenoszenia min. [Hz]: 20

• Pasmo przenoszenia max. [Hz]: 20000

• Dźwięk przestrzenny:7.1

• Typ mikrofonu: Dookólny

• Czułość mikrofonu [dB]: -42

• Pasmo przenoszenia mikrofonu max. [Hz]: 10000

• Pasmo przenoszenia mikrofonu min. [Hz]: 100

• Średnica membrany [mm]: 53

• Złącze: USB;

• Długość kabla [m]: 2.5

• Masa [g]: 380

• Gwarancja: 24 miesiące



















Źródło: Info Prasowe / Mad Dog