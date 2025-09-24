2025-09-24 17:25
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
0

MARVO wprowadza serię klawiatur TITAN

MARVO wprowadza serię klawiatur TITAN

Od 29 września 2025 roku na polski rynek trafi nowa seria klawiatur MARVO TITAN - trzy klawiatury mechaniczne (Titan 65, Titan 75 i Titan 98), które udowadniają, że profesjonalna specyfikacja nie musi wiązać się z wysoką ceną. Klawiatury łączą kluczowe funkcje, takie jak Gasket Mount, łączność tri-mode i technologię hot-swap z bezkonkurencyjnym stosunkiem jakości do ceny. To idealny wybór dla graczy, którzy cenią jakość, ale szukają optymalnego rozwiązania w swoim budżecie. Klawiatury MARVO TITAN oferują pełną swobodę dzięki łączności tri-mode. Możesz połączyć je za pomocą przewodu USB-C, skorzystać z błyskawicznego połączenia bezprzewodowego 2.4G z niskim opóźnieniem lub przełączyć się na Bluetooth, aby pracować z innymi urządzeniami. Dzięki temu klawiatura dostosuje się do Twoich potrzeb w każdej sytuacji - zarówno w domu, jak i w podróży.



Precyzja i komfort: MARVO Banana Crystal
Sercem klawiatur z serii Titan są przełączniki MARVO Banana Crystal. Zaprojektowane, by zapewniać idealną precyzję i responsywność, oferują wyjątkowy komfort użytkowania, niezależnie od tego, czy grasz, czy piszesz. Dzięki nim, każda sesja staje się płynna i przyjemna, co bezpośrednio przekłada się na lepsze wyniki w grach.

Wszystkie modele z serii MARVO Titan korzystają z autorskich liniowych przełączników MARVO Banana Crystal - fabrycznie smarowanych, o miękkim skoku, niskim oporze (45g) i żywotności do 50 milionów kliknięć. Pełne wsparcie dla hot-swap (3 i 5 pinów) pozwala na łatwą wymianę switchy bez lutowania - idealne dla użytkowników, którzy chcą dostosować klawiaturę do własnych preferencji.

Wybierz idealny układ: Titan 65, 75 lub 98
Seria Titan została zaprojektowana, aby każdy znalazł model dla siebie. Titan 65 to idealny wybór dla minimalistów i graczy, którzy potrzebują maksymalnej przestrzeni na biurku. Titan 75 to kompaktowe rozwiązanie ze strzałkami i klawiszami funkcyjnymi, które oferuje idealny kompromis między rozmiarem a funkcjonalnością. Natomiast Titan 98 to pełny układ z klawiaturą numeryczną, stworzony z myślą o użytkownikach, którzy nie chcą rezygnować z żadnej funkcji.
Każdy model został zaprojektowany w oparciu o konstrukcję non-floating, trójkolorowe keycapy PBT (czarny, szary, żółty), pełne podświetlenie RGB z personalizacją oraz metalowe pokrętło do regulacji głośności i szybkiego wyciszania.

Dostępność i cena
Seria klawiatur MARVO Titan trafi do sprzedaży od 29 września 2025 roku. Produkty będą dostępne w wiodących sieciach handlowych i sklepach online, takich jak Media Expert, Euro RTV AGD, Morele.net oraz Allegro.

MSRP (sugerowane ceny detaliczne):
MARVO Titan 65 - 199 PLN
MARVO Titan 75 - 219 PLN
MARVO Titan 98 - 239 PLN



MARVO Titan obsługuje trzy tryby łączności:
• przewodowo przez USB-C
• bezprzewodowo przez 2.4 GHz
• Bluetooth 5.0 (do 3 urządzeń jednocześnie)

Kluczowe cechy serii MARVO Titan:
• Gasket Mount + 5-warstwowe wyciszenie (Poron, IXPE, PET, DPEM, silikon)
• Przełączniki MARVO Banana Crystal - liniowe, hot-swap, 45g, pre-lubed
• Trzy tryby łączności: USB-C, 2.4 GHz, Bluetooth (do 3 urządzeń jednocześnie)
• PBT keycapy - trójkolorowe, odporne na ścieranie
• RGB z personalizacją - sterowane przez oprogramowanie
• Metalowe pokrętło multimedialne
• N-KRO i pełny anti-ghosting
• Non-floating design, 2-stopniowe nóżki, antypoślizgowe stopki
• Kompatybilność z Windows, macOS, Android, iOS




źródło: Info Prasowe - MARVO
