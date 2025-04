MOVA - Oficjalna premiera robotów odkurzająco-mopujących P50

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka MOVA, producent inteligentnych rozwiązań dla domu, prezentuję w Polsce nową serię robotów odkurzająco-mopujących MOVA P50. Urządzenia wyposażono w zaawansowaną technologię FlexReach oraz silnik, który generuje wysoką siłę ssania – do 19,000 Pa. Wszystkie technologie zamknięte zostały w atrakcyjnym designie, który jeszcze bardziej podnosi poziom ich atrakcyjności. Urządzenia na start można znaleźć w ciekawej promocji. Seria MOVA P50 reprezentuje znaczący postęp technologiczny w stosunku do poprzedniczki - linii P10, która wprowadzona została na polski rynek w listopadzie 2024 roku. Flagowe modele P50 Pro Ultra oraz P50 Ultra oferują imponującą siłę ssania 19,000 Pa, która zapewnia skutecznie usuwanie nawet najbardziej uporczywych zabrudzeń z różnych typów powierzchni.







Sierść znika bez śladu!

Właściciele zwierząt domowych docenią wyjątkową skuteczność sprzątania modeli serii P50. Model P50 Ultra wyposażono w szczotkę CleanChop, dzięki której włosy i sierść są skutecznie zbierane, bez osadzania się na niej, co eliminuje konieczność częstego czyszczenia urządzenia. Z kolei system Anti-Tangle zapewnia, że nawet duże ilości sierści zostaną usunięte bez pozostawienia śladu na podłodze czy dywanie.



Czysto w każdym rogu

Technologia FlexReach zmienia sposób, w jaki roboty sprzątające radzą sobie z trudno dostępnymi miejscami. System pozwala na wysuwanie szczotki bocznej i jednej z dwóch nakładek mopujących na odległość do 4 cm, co umożliwia dotarcie do narożników, szczelin i przestrzeni pod niskimi meblami. Dzięki temu robot skutecznie sprząta miejsca, które do tej pory pozostawały niedostępne dla większości tego typu urządzeń, co zapewnia czystość w każdym zakamarku domu.



Inteligentne dostosowanie do powierzchni

Modele MOVA P50 Pro Ultra i P50 Ultra wyposażono w zaawansowany system CleanLift, który automatycznie rozpoznaje rodzaj powierzchni i dostosowuje do niej strategię sprzątania. Podczas wykrywania dywanów, szczotka boczna unosi się na wysokość 10 mm, a nakładki mopujące podnoszą się na 10.5 mm lub zostają odstawione do stacji dokującej (w wersji Pro Ultra), chroniąc dywany przed zamoczeniem. Ta dynamiczna koordynacja między szczotką główną, szczotką boczną i systemem mopującym zapewnia bezproblemową separację mokrych i suchych zabrudzeń.



Samoczyszcząca stacja dokująca

Roboty z serii P50 wyposażone są w zaawansowaną stację dokującą z funkcją samoczyszczenia. System auto-konserwacji oferuje automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz (z workiem o pojemności 3.2 litra wystarczającym na 75 dni pracy), mycie nakładek mopujących wodą o temperaturze 75°C, suszenie gorącym powietrzem (45°C), uzupełnianie wody ze zbiornika o pojemności 4 litrów oraz opcjonalne dozowanie detergentu.



Wykrywanie zabrudzeń wspierane sztuczną inteligencją

MOVA P50 Pro Ultra wykorzystuje inteligentną kamerę RGB z dodatkowym oświetleniem LED, która precyzyjnie wykrywa różne rodzaje zabrudzeń, takie jak rozsypana mąka czy rozlana kawa. Po zidentyfikowaniu typu zabrudzenia, robot dostosowuje metodę czyszczenia, włączając lub wyłączając ssanie, regulując poziom wody czy unosząc szczotki w zależności od potrzeb.



Wygoda kontroli i wszechstronność zastosowań

Serią MOVA P50 można łatwo sterować za pomocą aplikacji mobilnej MOVAHome, poleceń głosowych lub popularnych asystentów głosowych. Aplikacja oferuje również możliwość tworzenia wirtualnych ścian, stref bez mopowania oraz dostosowania ustawień do różnych rodzajów dywanów.



Specyfikacja techniczna i cena

MOVA P50 Pro Ultra i P50 Ultra charakteryzują się takim samym poziomem maksymalnej siły ssania – 19.000 Pa oraz posiadają akumulator o pojemności 5200 mAh. Oba modele pokonują przeszkody o wysokości do 22 mm i są wyposażone w zbiornik na wodę o pojemności 80 ml. Różnica między modelami polega na dodatkowych funkcjach P50 Pro Ultra, są to m.in. szczotka CleanChop zapobiegająca plątaniu się włosów oraz certyfikat TÜV SÜD, który potwierdza pokrycie sprzątania krawędzi i narożników, precyzyjne omijanie przeszkód oraz brak plątania się włosów na szczotkach.



Od dzisiaj roboty sprzątające MOVA P50 Pro Ultra oraz P50 Ultra są dostępne w największych sieciach handlowych w Polsce: RTV Euro AGD, Media Expert, MaxElektro oraz al.to. Urządzenia można również nabyć na platformie Allegro. Sugerowana cena katalogowa MOVA P50 Pro Ultra, to 4249 PLN, natomiast MOVA P50 Ultra będzie dostępny w sugerowanej cenie katalogowej 3339 PLN. W okresie od 10 do 27 kwietnia 2025 roku oba modele będą objęte promocją -12%.





















źródło: Info Prasowe - MOVA