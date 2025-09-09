MOVA - roboty z parą ramion i technologią wspinania się po schodach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

marka MOVA zaprezentowała przełomowe innowacje w automatyzacji domu podczas targów IFA 2025 w Berlinie. Wśród nich znalazł się pierwszy na świecie robot sprzątający z parą ramion mechanicznych oraz z modułem umożliwiającym wspinanie się po schodach. Największą sensacją targów IFA 2025 okazał się robot sprzątający MOVA Sirius 60, pierwszy na świecie model wyposażony w parę ramion mechanicznych. Rewolucyjne rozwiązanie pozwala urządzeniu wykonywać skomplikowane czynności domowe poprzez skoordynowaną pracę dwóch ramion - jedno odpowiedzialne za czyszczenie trudno dostępnych miejsc dzięki wielokątnej elastycznej regulacji, drugie za chwytanie i organizację przestrzeni w połączeniu z inteligentnym systemem percepcji przestrzennej. To technologiczne przełamanie przekształca tradycyjny robot sprzątający w prawdziwego "smart home assistant ", otwierając nieskończone możliwości przyszłego inteligentnego życia.







Wspinaczka po schodach - koniec ograniczeń przestrzennych

Równie rewolucyjny jest moduł wspinaczkowy MOVA Zeus 60 - pierwszy w branży1 zewnętrzny moduł umożliwiający robotom sprzątającym pokonywanie schodów i sprzątanie na wielu piętrach. Wyposażony w system percepcji przestrzeni trójwymiarowej kontroluje podwójne koła napędowe zapewniając wielokątne skręcanie, a w połączeniu z dwustronną strukturą wspomagającą podnoszenie maszyny, może wspinać się po złożonych terenach jak wielopoziomowe podłogi czy schody kręcone. Wysokość pojedynczego stopnia wynosi aż do 25 cm, co redefiniuje granice mobilności domowych robotów. Modułowa konstrukcja zapewnia wysoką adaptacyjność i w przyszłości będzie mogła bezproblemowo współpracować z większością robotów sprzątających MOVA.



Przyszłość inteligentnego życia

Sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jaki ludzie korzystają z technologii w domu. MOVA łączy zaawansowane czujniki, samodzielne podejmowanie decyzji przez urządzenia oraz automatyczne reagowanie na potrzeby użytkowników, tworząc kompletne rozwiązania zarówno do wnętrz, jak i do ogrodu.



Spektakularna prezentacja na IFA 2025 pokazuje, że MOVA rozwija się od producenta inteligentnych urządzeń do marki kształtującej przyszłość wygodnego życia. Firma będzie kontynuować rozwój kompleksowego ekosystemu produktów, wprowadzając nowe technologie do codziennego użytku w domu i ogrodzie.























źródło: Info Prasowe - MOVA