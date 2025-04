MOVA X4 Pro z technologią SpotHeat

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka MOVA zaprezentowała podczas eventu w Warszawie nowy flagowy odkurzacz Wet&Dry X4 Pro. Dzięki rewolucyjnej technologii SpotHeat wykorzystującej gorącą wodę o temperaturze 80°C oraz imponującej sile ssania 20000 Pa przenosi domowe sprzątanie na zupełnie nowy poziom. Najbardziej przełomową funkcją MOVA X4 Pro jest innowacyjna technologia SpotHeat, która dzięki możliwości spryskiwania podłożą gorącą wodą (80°C) pod wysokim ciśnieniem, stanowi remedium na uporczywe plamy. Wystarczy nacisnąć przycisk na uchwycie urządzenia podczas pracy w trybie Hot-Water, aby uruchomić 10-sekundową sekwencję, której celem jest namoczenie najbardziej opornych zabrudzeń. Wysoka siła ssania natychmiast zbiera rozpuszczone zabrudzenia wraz z nadmiarem wody, dzięki czemu na podłodze nie ma nadmiaru wody i szybko schną.







Gorąca woda przeciwko upartym zabrudzeniom

Nowe urządzenie MOVA X4 Pro wyróżnia się na tle konkurencji potężnym systemem czyszczenia gorącą wodą. Z boilerem o mocy 270W, urządzenie natychmiast przygotowuje wodę o temperaturze 80°C, która jest następnie równomiernie rozprowadzana przez 16 dysz na głowica. Testy laboratoryjne wykazały, że X4 Pro usuwa uporczywe zabrudzenia dziesięciokrotnie efektywniej niż tradycyjne odkurzacze pionowe z funkcją mopowania, które używają zimnej wody. Jest w stanie poradzić sobie nawet z zaschniętym sosem sojowym rozlaną kawą po zaledwie dwóch przejazdach.



Doskonałe sprzątanie w każdym zakamarku

MOVA X4 Pro oferuje wyjątkową konstrukcję z funkcją płaskiego położenia (180° Lie-Flat), dzięki czemu bez trudu dociera pod niskie meble na wysokość zaledwie 13 cm (sama głowica/stopa 9 cm), zachowując pełną moc ssania dzięki systemowi Liquid Locking. Szczotka główna wyposażona jest w system zapobiegający plątaniu się włosów i sierści (100% Tangle-Free), co eliminuje konieczność ręcznego czyszczenia. Oświetlenie LED na głowicy szczotki uwidacznia ukryte zabrudzenia, a system dual-edge cleaning zapewnia praktycznie idealne czyszczenie przy krawędziach, skutecznie eliminując kurz i zabrudzenia wzdłuż listew przypodłogowych i ścian.



Innowacyjna stacja dokująca bez wysiłku

Jedną z najważniejszych innowacji jest stacja dokująca typu "Push-In". W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, gdzie po skończonym sprzątaniu trzeba ręcznie podnieść i odwrócić ciężki odkurzacz z pełnym zbiornikiem brudnej wody, aby umieścić go w stacji czyszczącej, X4 Pro można po prostu wsunąć do stacji w normalnej pozycji. Stacja automatycznie uruchamia proces samoczyszczenia, wykorzystując wodę o temperaturze 100°C do dokładnego mycia szczotki, a następnie suszy ją gorącym powietrzem o temperaturze 90°C. Dostępne są dwa tryby suszenia: cichy (55 dBA, 15-30 minut) oraz szybki (63 dBA, 5 minut). Inteligentny system wykrywania zabrudzeń automatycznie dostosowuje czas mycia, zapewniając zawsze idealnie czystą szczotkę.



Komfort użytkowania na najwyższym poziomie

Odkurzacz MOVA X4 Pro został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie. Podczas prowadzenia urządzenia użytkownik trzyma w dłoni jedynie 1.1 kg, co sprawia, że sprzątanie całego domu nie obciąża nadgarstka i ramion. Wyposażony jest w dwa mini kółka ułatwiające ruch do przodu i do tyłu, szczególnie w pozycji płaskiej, oraz możliwość obrotu o 60°, co zapewnia płynne poruszanie się wokół mebli. Inteligentny system wykrywania zabrudzeń automatycznie dostosowuje moc ssania, optymalizując zużycie energii, a wyświetlacz LED i komunikaty głosowe informują na bieżąco o statusie urządzenia.



Wydajność bez kompromisów

Odkurzacz Wet&Dry X4 Pro wyposażony jest w potężny akumulator 6 x 5000 mAh, zapewniający do 45 minut pracy w trybie Smart lub 25 minut w trybie Hot-Water, co pozwala na jednorazowe sprzątanie powierzchni do 350 m². Zbiornik na czystą wodę o pojemności 760 ml oraz zbiornik na brudną wodę o pojemności 730 ml umożliwiają długotrwałe sprzątanie bez konieczności częstego opróżniania czy napełniania.



Dostępność i cena

MOVA X4 Pro jest już dostępny w sprzedaży w sieci sklepów RTV Euro AGD, Media Expert, MaxElektro oraz al.to w sugerowanej cenie katalogowej 2199 PLN. Urządzenia można również nabyć na platformie Allegro, a także na oficjalnej stronie producenta pl.mova-tech.com. Do 8 maja 2025 r. obowiązuje promocja -23% na zakup urządzenia. W zestawie znajduje się urządzenie główne, uchwyt, stacja ładująca, zapasowy filtr, zapasowa szczotka rolkowa, szczotka do czyszczenia oraz płyn czyszczący.





















źródło: Info Prasowe - MOVA