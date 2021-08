MSI świętuje 35-lecie i ogłasza specjalną urodzinową promocję

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI w sierpniu świętuje 35 lat od momentu powstania. Z tej okazji MSI chce podziękować swoim fanom za lata spędzone z marką i przygotowało specjalną promocje urodzinową, która pomoże znaleźć idealny i wymarzony sprzęt MSI. Za zakup wybranych produktów można zdobyć sprzęt o wartości prawie 1000 złotych. Osoby, które zdecydują się na zakup wybranych monitorów gamingowych z serii MSI Optix, mogą liczyć na gratisy w postaci klawiatury MSI Vigor GK50 Elite, myszki MSI Clutch GM11 lub słuchawek gamingowych MSI DS502. Maksymalna wartość prezentów to aż 428 PLN.







Natomiast jeśli ktoś zakupi zestaw: komputer MSI z serii MPG Trident 3, MAG META 5 lub MAG Infinite S wraz z monitorem MSI Optix MAG to może liczyć na bonus w postaci fotela gamingowego MAG CH120 lub akcesoriów gamingowych MSI. W tym przypadku maksymalna wartość gratisów to nawet 979 złotych.

Producent stworzył dedykowaną stronę, na której w łatwy sposób można sprawdzić przygotowane przez MSI zestawy oraz jakie gratisy przysługują za ich zakup. Na stronie można również zapoznać się z dokładnymi szczegółami promocji: https://pl.msi.com/Promotion/Solution-35th-Anniversary.















Źródło: Info Prasowe / MSI