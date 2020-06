MSI - rodzina płyt z serii Intel B460, już w sklepach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma MSI ma przyjemność zaprezentować rodzinę płyt z serii Intel B460. Ponieważ najnowsze procesory Intel 10. generacji podwoił swoją wydajność wątku, to nowe płyty główne w doskonały sposób pozwoliły połączyć chipsety z serii B460 z mainstreamowymi procesorami Core i5/i7. Tym razem firma MSI wprowadziła na rynek jednocześnie cztery modele płyt głównych serii MAG, w tym model MAG B460 TOMAHAWK rozmiarowo zgodną z formatem ATX oraz trzy modele w rozmiarze mATX – MAG B460M MORTAR, MAG B460M MORTAR WIFI i MAG B460M BAZOOKA. Dopełniają one bogatą ofertę dla mainstreamowych graczy.







MAG B460 TOMAHAWK

Płyty główne z serii MAG B460 TOMAHAWK wyposażone są fabrycznie w wydłużone radiatory MSI Extended Heatsink, które zaprojektowano z myślą o potencjalnym wzroście temperatury. Złącze Turbo M.2 z systemem odprowadzania ciepła M.2 Shield Frozr pozwala uzyskać maksymalną szybkość pracy dysków M.2, bez obawy o pojawienie się efektu termicznego dławienia wydajności charakterystycznego dla półprzewodnikowych napędów. Zastosowanie kontrolera ASMedia 3241 pozwoliło z kolei na uzyskanie prędkość transmisji za pomocą złącza Type-C dochodzącej do 20 Gbit/s. Karta sieciowa 2.5G LAN współpracująca z LAN Managerem oferuje zaś niezwykłe płynne wrażenia związane z wykorzystaniem sieci i Internetu. 12+1+1-fazowy system zasilania zgodny z Duet Rail Power System zapewnia większą stabilność pracy, co z pewnością ucieszy wszystkich początkujących graczy.



MAG B460M MORTAR / MAG B460M MORTAR WIFI

MSI oferuje też trzy nowe płyty w formacie mATX, są to modele z serii MORTAR, MORTAR WIFI oraz BAZOOKA. Również i tutaj wykorzystano wydłużoną konstrukcję radiatora Extended Heatsink, złącze Turbo M.2 z osłoną M.2 Shield i kartę sieciową 2.5G LAN, a także cyfrowy układ regulatora PWM i technologie Core Boost i DDR4 Boost, które wspólnie gwarantują stabilność i jednorodność dostarczania mocy. Ponadto płyty główne z serii MAG B460M MORTAR WIFI wyposażone są w najnowsze bezprzewodowe moduły sieciowe Intel WIFI 6, oferujące prędkość transmisji dochodzącą do 2.4 Gbit/s, a więc 2.4 razy większą niż obecnie wykorzystywane, gigabitowe przewodowe sieci LAN.





























Źródło: Info Prasowe / MSI