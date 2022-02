MSI IMMERSE GV60 – niech świat Cię usłyszy!

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI doskonale zdaje sobie sprawę z potrzeb współczesnych graczy, którzy coraz chętniej chcą dzielić się ze światem swoją twórczością. Tworzą materiały na YouTube, autorskie podcasty, muzykę lub streamują. Jednak aby się wyróżnić rejestrowany dźwięk musi stać na wysokim poziomie. Dlatego MSI rozszerza swoją ofertę sprzętu o wielozadaniowy mikrofon IMMERSE GV60, który spełni oczekiwania ambitnych twórców oraz graczy, dla których priorytetem jest dobra komunikacja z innymi podczas gry. Nowy mikrofon MSI cechuje się eleganckim wyglądem i wysoką jakością wykonania. Został on wykonany z wytrzymałego aluminium o matowym wykończeniu i już na pierwszy rzut oka nasuwają się skojarzenia z profesjonalnym, studyjnym sprzętem.







Urządzenie zostało umocowane na stabilnej podstawie z regulowanym kątem nachylenia mikrofonu. Jednak wygląd to nie wszystko. MSI oferuje bezkompromisową jakość rejestrowanego dźwięku z wysoką rozdzielczością próbkowania 24bit/96kHz. MSI IMMERSE GV60 to sprzęt 4-w-1, gdyż umożliwia rejestrowanie dźwięku w czterech, zoptymalizowanych do różnych sytuacji, charakterystykach kierunkowych. Nowość od MSI może pracować jako mikrofon kardioidalny, dwukierunkowy, stereo lub w trybie wielokierunkowym i rejestrować dźwięk ze wszystkich stron.



Tryb kardioidalny będzie dobrym wyborem gdy korzystamy z urządzenia w pojedynkę i znajdujemy się bezpośrednio przed mikrofonem. Usuwa on niepożądane dźwięki otoczenia. Jest idealny do nagrywania podcastów, rozmów lub streamowania. Tryb dwukierunkowy został stworzony z myślą o rejestracji rozmów prowadzonych przez dwie osoby, np. podczas wywiadów, sprawdzi się również do uchwycenia niuansów instrumentu muzycznego. Tryb ten nagrywa zarówno z przodu, jak i z tyłu mikrofonu. Tryb stereo wykorzystuje zarówno lewy, jak i prawy kanał i jest idealny do realistycznego nagrywania wokali lub rozmów. Z kolei ostatnia z wymienionych charakterystyk pozwoli na nagrywanie grupowych podcastów, gdyż wyłapuje dźwięk ze wszystkich kierunków. Jest to idealne rozwiązanie gdy chcemy uchwycić pełny, niezakłócony dźwięk przestrzeni, bez ukierunkowania na konkretne źródło.



Ważną cechą mikrofonu jest możliwość odsłuchu nagrywanego dźwięku w czasie rzeczywistym. Aby na bieżąco śledzić jakość nagrywanych treści wystarczy podłączyć do mikrofonu słuchawki za pomocą złącza jack 3,5 mm. Na urządzeniu znajdują się również pokrętła, które w locie umożliwią regulację głośności mikrofonu i słuchawek, całkowite jego wyciszenie lub zmianę trybu nagrywania. Do mikrofonu dołączono również pop-filtr, który redukuje niechciane szumy oraz tłumi niepożądane spółgłoski wybuchowe i sprawia, że dźwięk jest jeszcze czystszy.



IMMERSE GV60 nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania. Wystarczy go podłączyć do komputera i jest gotowy do pracy. W zestawie znajduje się przewód USB o długości 3 metrów. Dodatkowo, za sprawą uniwersalnego mocowania śrubowego 5/8", zamiast na standardowej podstawce GV60 można go zamontować na każdym kompatybilnym ramieniu.



Mikrofon MSI IMMERSE GV60 jest dostępny w sprzedaży w sklepach z elektroniką i sprzętem dla graczy w sugerowanej cenie 549 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / MSI