MSI podwaja zakupy w konkursie - Lepiej mieć 2 na 2022

MSI wierzy, że w życiu każdego przychodzi taki moment, że przyjemniej jest "we dwójkę". W zgodzie z tą ideą organizowany jest konkurs "Lepiej mieć 2 na 2022", dzięki któremu zakup sprzętu MSI może zostać podwojony. Podstawową zasadą konkursu jest dokonanie zakupu jednego spośród ponad 60 wybranych produktów marki. Na liście znajdują się komputery i monitory MSI. Następnie zakupiony model należy zarejestrować na Stronie Konkursowej oraz dodać opinię online o produkcie. Zgłoszenia można wysyłać od 13 lutego 2022 do 27 marca 2022 roku, a nagrody otrzymają w sumie aż 22 osoby. W kategorii desktop zdobywca pierwszego miejsca otrzyma drugi taki sam model za darmo, a osiem kolejnych osób zgarnie zestaw MSI GK30 Combo. W kategorii monitor podwójnie cieszyć się będzie aż pięć osób, a ci, którzy zajmą miejsca 6-13. dostaną MSI GK30 Combo.







Promocją objęte są m.in. modele Modern MD271P i Modern MD241PW. To monitory o zbliżonej charakterystyce, które różnią się od siebie przekątną ekranu. Podczas gdy pierwszy ma 27 cali, drugi z produktów MSI ma 24 cale. Monitory z tej serii wyróżnia elegancki design, dzięki któremu będą pasowały do każdej przestrzeni – zarówno w domu jak i w biurze.



Oba wyświetlacze posiadają certyfikat TÜV. O ochronę wzroku i minimalizowanie znużenia dbają także technologie Less Blue Light i Anti-Flicker, w które wyposażono monitory. Urządzenia posiadają wbudowane głośniki, złącza HDMI czy port USB typu C. Korzystniejsze wrażenia wizualne to zasługa 75-hercowej częstotliwości odświeżania. Podstawa o 4-stopniowym zakresie regulacji pozwala natomiast na dostosowanie położenia i ustawienia ekranu do własnych potrzeb zarówno w trakcie pracy, nauki czy odrabiania lekcji.



Na stronie konkursu "Lepiej mieć 2 na 2022" można z łatwością znaleźć wszystkie szczegóły promocji. Dostępny jest tam między innymi szczegółowy regulamin, dokładny podział nagród czy prosty formularz, z którego należy skorzystać, by wziąć udział w promocji.























