MSI uruchomiło swój sklep internetowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Szukacie nowego laptopa, desktopa lub sprzętu komputerowego, który wyniesie wasze doświadczenia na wyższy poziom? W takim razie warto zajrzeć do firmowego Sklepu MSI, który oferuje nie tylko szeroką gamę produktów, ale także liczne korzyści za zakupy bezpośrednio u producenta (m.in. zniżki na zakup sprzętu, czy możliwość przedłużenia gwarancji gratis). W sklepie internetowym MSI na klientów czeka bardzo szeroka oferta produktowa - od laptopów, przez komputery stacjonarne i dedykowane im podzespoły, aż po peryferia i przydatne akcesoria. Co istotne, decydując się na zakup bezpośrednio u MSI, mogą oni liczyć na dodatkowe bonusy czy ekskluzywne oferty.







Program Edukacyjny MSI

MSI oferuje specjalny program edukacyjny skierowany do studentów. Aby do niego dołączyć, wystarczy zarejestrować się jako członek programu lojalnościowego MSI przy użyciu uczelnianego adresu e-mail, znaleźć program studencki na stronie wydarzenia, przesłać zdjęcie legitymacji w celu weryfikacji i poczekać na kod promocyjny. Dzięki temu odblokować można specjalne rabaty (od 10% do 15%) na laptopy, komputery stacjonarne, monitory oraz komponenty i peryferia.



Bezpłatna rozszerzona gwarancja

Kupując laptopy, komputery stacjonarne, monitory i All-in-One MSI zyskujesz bezpłatną 3-miesięczną rozszerzoną gwarancję. MSI Care to bezpłatna rozszerzona gwarancja chroniąca Twoje produkty MSI poza okresem ich pierwotnych gwarancji. Wystarczy wypełnić krótki kwestionariusz, aby skorzystać z przedłużenia gwarancji na produkt i uniknąć nieplanowanych kosztów naprawy! Więcej szczegółów znaleźć można na stronie MSI Care.



Bezpośrednia komunikacja i wsparcie techniczne

Zakupy w e-sklepie MSI to także prosta i przejrzysta komunikacja z producentem, ale również gwarancja, że wszelkie pytania, wątpliwości i ewentualne problemy będą rozwiązywane bez pośredników, co zapewnia szybszą reakcję i najwyższą jakość wsparcia. Zespół techniczny MSI jest zawsze gotowy, aby pomóc i doradzić.



Dostęp do materiałów edukacyjnych i dokumentacji

Sklep oferuje również dostęp do dokumentacji technicznej, materiałów edukacyjnych oraz sterowników dla wszystkich produktów MSI. Dzięki temu możesz szybko znaleźć potrzebne pliki i instrukcje, by w pełni wykorzystać możliwości swojego sprzętu. Odwiedź stronę wsparcia MSI i znajdź wszystko, czego potrzebujesz, by cieszyć się pełną funkcjonalnością produktów MSI.



Produkty dostępne na wyłączność

Sklep internetowy MSI to również miejsce, gdzie znajdziesz produkty, które nie są dostępne nigdzie indziej, dzięki czemu zyskujesz dostęp do najnowszych technologii i ekskluzywnych produktów. Jednym z nich jest wyjątkowy laptop Crosshair 16 HX D14VFKG z 16-calowym panelem IPS FHD+, procesorem Intel Core i7-14650HX, kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060, 16 GB pamięci RAM DDR5 i 1 TB dyskiem SSD NVMe PCIe 4.0, który wkrótce trafi do sprzedaży w cenie 5899 PLN.



Zapraszamy do odwiedzenia Sklepu MSI i skorzystania z wyjątkowych ofert.

















źródło: Info Prasowe - MSI