Marka UWANT już dostępna w polskiej dystrybucji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dwa nowe modele odkurzaczy piorących marki UWANT – B200-SE i B100-S – łączą wysoką moc ssania 12 000 Pa z ergonomiczną konstrukcją i systemem samoczyszczącym. Dzięki silnikom o mocy 450 W, oddzielnym zbiornikom na czystą i brudną wodę oraz nowoczesnej konstrukcji, urządzenia zapewniają skuteczne i wygodne czyszczenie różnych powierzchni zarówno w domu, jak i w zastosowaniach profesjonalnych. Za polską dystrybucję UWANT odpowiedzialna jest firma 4cv Mobile, która dostarcza także produkty Cecotec, Bemi, Niceboy, czy Urbanista.







Mocne, wydajne silniki i duże ciśnienie

Odkurzacze piorące UWANT B200-SE i B100-S wyposażone są w silniki o mocy 450 W, a ich siła ssania wynosi 12 000 Pa, co zapewnia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń z różnych powierzchni. Oba modele posiadają dwa oddzielne zbiorniki – na wodę czystą oraz brudną. Pojemności zbiorników różnią się nieznacznie: model B200-SE ma zbiornik na czystą wodę o pojemności 2 l, natomiast B100-S – 1.8 l. Z kolei zbiorniki na wodę brudną mają kolejno 1.8 l w B200-SE oraz 1.6 l w B100-S. Maksymalna temperatura wody, która może być używana podczas pracy to aż do 55-60°C, co pozwala na efektywniejsze rozpuszczanie zabrudzeń i ułatwia czyszczenie. Poziom generowanego hałasu podczas pracy wynosi ok. 70 dB.



Lżejsza konstrukcja modelu B200-SE oraz większy zasięg modelu B110-S

Model B200-SE cechuje waga 3.5 kg, co czyni go relatywnie lekkim i łatwym do przenoszenia oraz manewrowania podczas pracy. Przewód zasilający o długości 4.5 m umożliwia swobodę ruchu w obrębie pomieszczenia bez konieczności częstego zmieniania gniazdek. Elastyczny wąż o długości 1.5 m ułatwia czyszczenie do trudno dostępnych miejsc. Z kolei model B100-S waży 4.7 kg. Wyposażono go w dłuższy, 5-metrowy kabel zasilający, co jest korzystne podczas pracy na większych powierzchniach. Ten model posiada także 360-stopniowo obrotowe kółka oraz mechanizm automatycznego zwijania kabla, co wpływa na wygodę użytkowania i organizację przestrzeni roboczej. Oba modele mają przezroczyste końcówki robocze umożliwiające kontrolę przepływu cieczy podczas pracy oraz umieszczone na uchwycie przyciski sterujące natryskiem, co ułatwia operowanie urządzeniem.



System samoczyszczący oraz funkcjonalny i nowoczesny design

Oba urządzenia wyposażone są w system samoczyszczący, który ułatwia czyszczenie wnętrza urządzenia po zakończeniu pracy. Pozwala on na przepłukanie węża oraz zbiorników, co zapobiega osadzaniu się zabrudzeń i wydłuża żywotność sprzętu. Dodatkowo nowoczesny design obu modeli skupia się na funkcjonalności i ergonomii, dzięki czemu obsługa urządzeń jest intuicyjna, a ich konstrukcja sprzyja wygodzie użytkownika. Przezroczyste elementy oraz czytelne oznaczenia zwiększają kontrolę nad procesem czyszczenia i ułatwiają konserwację sprzętu.



Odkurzacz piorący UWANT B200-SE dostępny jest w cenie 475 PLN, a model B100-S w cenie 627.99 PLN.

































źródło: Info Prasowe - 4cv Mobile