Marshall Emberton – kultowy design i współczesna technologia

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do oferty kultowej marki Marshall, specjalizującej się w produkcji wzmacniaczy elektroakustycznych, lada moment dołączy podręczny głośnik Marshall Emberton – to jak dotąd najmniejszy głośnik w ofercie marki. Premiera produktu zaplanowana jest na 1 sierpnia tego roku. Marki Marshall nie trzeba nikomu przedstawiać, a na pewno nie gitarzystom i wielbicielom cięższego brzmienia. Tym razem jednak nowością w jej ofercie nie będzie kolejny wzmacniacz, a głośnik Marshall Emberton, który łączy design charakterystyczny dla marki z wykorzystaniem współczesnych technologii, wznoszących jakość dźwięków na najwyższy poziom.







W głośniku Marshall Emberton została zastosowana technologia „True Stereofonic”, wyjątkowa forma wielokierunkowego dźwięku Marshalla, pozwalająca doświadczyć absolutnego brzmienia 360°. Emberton wytwarza dźwięk znacznie mocniejszy niż sugerowałby jego rozmiar. Specjalnie dostrojone komponenty audio wzmacniają wielokierunkowy dźwięk, zapewniając mocne i czyste brzmienie w całym zakresie częstotliwości. Głośnik zapewnia ponad 20 godzin czasu odtwarzania na jednym ładowaniu. Można go także szybko naładować – już po 20 minutach jest gotowy do dostarczania muzycznych doznań przez kolejne 5 godzin.



Dzięki silikonowej obudowie i solidnej metalowej maskownicy z charakterystycznym logo marki, urządzenie cechuje się wysoką trwałością. Dzięki tej drugiej ponadto odzwierciedla dziedzictwo rock’n’rolla, stanowiąc prawdziwą ozdobę głośnika. Klasa wodoszczelności IPX7, którą charakteryzuje się Emberton, oznacza, że można zanurzyć go na okres do 30 minut nawet na jeden metr głębokości bez negatywnych konsekwencji. Produkt jest w pełni mobilny, posiada kompaktową budowę oraz waży zaledwie 0,7 kg, mieszcząc się w dłoni. Głośnik został wyposażony w przełącznik wielokierunkowy, dzięki któremu można sterować muzyką: odtwarzać, wstrzymywać, pomijać utwory, regulować głośność, a także włączać i wyłączać go. Dzięki niemu jest bardzo łatwy w obsłudze. Dodatkowo jest wyposażony w technologię Bluetooth 5.0 dla bezproblemowej łączności, bezprzewodowego odtwarzania muzyki i zapewnienia odbioru dźwięków na najwyższym poziomie. Oczywiście głośnik Marshall Emberton nie byłby tak wyjątkowy, gdyby nie fakt, że posiada kultowy design, charakterystyczny dla marki.



Nowość od marki Marshall łączy w sobie wszystko to, czego od głośników oczekuje prawdziwy znawca. Design, wykorzystane technologie, jakość dźwięków na najwyższym poziomie czy poręczność to cechy, które przemawiają za wyborem tego produktu.



Produkt dostępny będzie w sprzedaży już od 1 sierpnia tego roku u wszystkich autoryzowanych partnerów marki Marshall (Media Expert, Media Markt, X-KOM, RTV Euro AGD, Komputronik etc). Jego cena, to 649 PLN.























Źródło: Info Prasowe / Hama