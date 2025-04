Matrix Audio - Nowe urządzenia cyfrowe linii hi-end

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Matrix Audio, czyli marka znana z tworzenia bardzo dobrze wykonanych oraz świetnie brzmiących urządzeń niezwykle odważnie wkracza na rynek hi-endu. Po wprowadzeniu na rynek przetwornika ze streamerem MS-1, przedwzmacniacza MP-1 i końcówek mocy MA-1 teraz rozszerza linię flagowych produktów proponując nam aż trzy nowe urządzenia. NT-1 i SC-1 to transporty cyfrowe posiadające nie tylko nowoczesny design, ale i zaawansowaną funkcjonalność. Oba urządzenia oferują nie tylko pełen wachlarz wyjść cyfrowych (wraz ze specjalnie zaprojektowanym wyjściem USB Audio), ale też wspierają praktycznie wszystkie popularne dzisiaj platformy strumieniujące. Co więcej, NT-1 umożliwia podłączenie zewnętrznego zegara wzorcowego, który Matrix Audio też właśnie wprowadził do oferty. SC-1, bo o nim mowa, to specjalny Master Clock zaprojektowany tak, aby zapewnić niezwykle precyzyjny sygnał zegara dla wszystkich urządzeń z wejściem 10MHz.







Matrix Audio NT-1 – transport cyfrowy klasy hi-end

Matrix Audio w przypadku nowego i flagowego zarazem transportu cyfrowego NT-1 wykorzystał swoje wieloletnie doświadczenie w tworzeniu znakomitych urządzeń audio. I teraz proponuje nam rozwiązanie dla najbardziej wymagających, które łączy nie tylko niezwykle nowoczesny wygląd, ale też szeroką funkcjonalność wraz z bardzo dobrym brzmieniem. Matrix Audio NT-1 to transport cyfrowy przeznaczony dla wysokiej klasy systemów, który został zaprojektowany od podstaw. Opiera się on na niezwykle wydajnej platformie pracującej pod kontrolą autorskiego systemu MA Player, który został przez firmę dopracowany, oferując nam szereg możliwości odtwarzania naszej ulubionej muzyki. Bo wspiera praktycznie wszystkie popularne dzisiaj platformy oraz standardy, począwszy od Roona, poprzez Tidal Connect, Spotify Connect, uPnP, Qobuza i wiele innych. Możemy w NT-1 zamontować dysk twardy SSD NVME, dzięki czemu z poziomu aplikacji MA Player uzyskujemy dostęp zarówno do muzyki z platform strumieniujących, jak i także do tej z lokalnych zasobów. Co więcej, pliki audio z wewnętrznego dysku mogą być udostępnione za pomocą protokołu SMB, co sprawia, że zarządzanie nimi z poziomu komputerów na lokalnej sieci staje się niezwykle proste.



Możliwość współpracy z zewnętrznym zegarem wzorcowym

To, co sprawia, że Matrix Audio NT-1 jest urządzeniem dedykowanym dla najwyższej klasy systemów audio, to także jego zaawansowana funkcjonalność. Urządzenie to posiada wejście na zewnętrzny zegar referencyjny, dzięki czemu możemy z pomocą urządzeń marki Matrix Audio stworzyć cały cyfrowy system odtwarzający, który będzie korzystał z jednego zegara. Oczywiście również wbudowany w NT-1 zegar jest bardzo dobry, bo został specjalnie zaprojektowany w oparciu o bardzo precyzyjne oscylatory klasy „femto”. Jednocześnie dla wszystkich chcących stworzyć naprawdę bezkompromisowy system Matrix Audio zaprojektował także specjalny zegar SC-1 będący elementem nowej flagowej linii.



Specjalnie zaprojektowane złącza audio USB oraz liniowe zasilanie

Ponieważ producent zdaje sobie sprawę z tego, że w dzisiejszych czasach niezwykle popularne są przetworniki, które podłączamy za pomocą złącza USB, zadbał o to, aby wyjścia w tym standardzie oferowały nam najlepszą możliwą jakość transmisji. Dlatego też specjalnie zaprojektowano izolację dla obu złącz USB w taki sposób, żeby odizolować masę USB od wewnętrznej masy urządzenia. Ponadto mamy tutaj także unikalne zasilanie, które posiada specjalny obwód dla portu USB zapewniając najwyższą jakość i stabilność napięcia na nim. Warto też wspomnieć, że sekcja zasilania w NT-1 jest w pełni liniowa i zaprojektowana tak, aby mieć nie tylko duży zapas mocy, ale i niezwykle niski poziom szumów. Całości dopełnia nie tylko bardzo czytelny dotykowy wyświetlacz, ale także wykonana z precyzyjnie obrobionych bloków aluminiowych obudowa. Dzięki temu mamy zarówno niezwykle oryginalny wygląd, ale też ochronę przed wpływem szkodliwych interferencji elektromagnetycznych. Ponadto zadbano także o taki istotny element, jak specjalne nóżki antywibracyjne, które są już integralną częścią urządzenia.



Transport cyfrowy Matrix Audio NT-1 dostępny jest już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 18990 PLN.







Matrix Audio TT-1 – transport cyfrowy dla wymagających

Matrix Audio TT-1 to urządzenie, które czerpie z najlepszych rozwiązań tego producenta, będąc oparte na tej samej platformie strumieniującej MA Player, co dużo droższy i flagowy NT-1. Podstawowymi różnicami są mniejsze wymiary (lecz wciąż mamy tą samą stylistykę i świetnie wykonaną obudowę) oraz brak wejścia dla zegara wzorcowego. Jednocześnie mniejszy TT-1 w dalszym ciągu umożliwia rozbudowę, bo z kolei ten model transportu cyfrowego od Matrix Audio wyposażony jest w wejście dla zewnętrznego zasilacza liniowego. Co więcej, także i tutaj mamy niezwykle szerokie wsparcie dla platform strumieniujących począwszy od Roona poprzez Tidal i Spotify Connect, aż po wsparcie dla Qobuza, HighResAudio czy AirPlay 2. A wszystkim możemy sterować (podobnie, jak w modelu NT-1) zarówno z poziomu dedykowanej aplikacji MA Player bądź poprzez bardzo czytelny wyświetlacz dotykowy.



Pełen zestaw złącz – w tym dedykowane dla USB Audio

Podobnie, jak w modelu NT-1, także i w mniejszym i bardziej przystępnym cenowo TT-1 mamy szeroki wachlarz możliwości połączeniowych. Od strony wyjść cyfrowych znajdują się praktycznie wszystkie potrzebne warianty. Jest wyjście AES-EBU, koaksjalne, optyczne, I2S oraz specjalnie zaprojektowane wyjście USB Audio. Co więcej, także i od strony wejść mamy dedykowane dwa porty USB Host, a łączność sieciową dopełnia wejście Ethernet oraz obsługa dwuzakresowego WiFi.



Transport cyfrowy Matrix Audio NT-1 dostępny jest już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 8990 PLN.







Specjalnie zaprojektowany moduł oscylatora OCXO

Matrix Audio SC-1 to pierwsze urządzenie tego typu od Matrix Audio, jednocześnie jest ono zaprojektowane od podstaw tak, aby zapewnić najwyższą stabilność taktu zegara. Aby to uzyskać zastosowano tutaj moduł zawierający oscylator OCXO („Oven-Controlled Crystal Oscillator”), który posiada specjalną obudowę i pracuje w kontrolowanym termicznie otoczeniu. Zapewnia to uzyskanie sygnału zegara posiadającego niezwykle niski szum fazowy oraz odpowiednią stabilność charakterystyki i niezwykle niski poziom zniekształceń typu jitter. Matrix Audio SC-1 posiada cztery wyjścia z sygnałem 10 MHz, co umożliwia precyzyjne zsynchronizowanie nie tylko transportu cyfrowego, ale także przetwornika cyfrowo-analogowego a nawet dedykowanego do systemu routera (a taki także jest już oferowany przez tego producenta). Dzięki temu możemy stworzyć cały źródłowy tor cyfrowy oferujący niezrównaną wierność transmisji.

Ponadto nowy zegar wzorcowy posiada diody informujące o uzyskaniu przez moduł OCXO odpowiedniej temperatury. Jednocześnie jego cztery wyjścia posiadają także specjalne bufory, które zapewniają nie tylko stabilną impedancję, ale też zapewniające odpowiednią zdolność transmisji wrażliwych sygnałów cyfrowych.



Zegar wzorcowy Matrix Audio SC-1 dostępny jest już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 24999 PLN.

































źródło: Info Prasowe - MIP