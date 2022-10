Matrix Audio – Druga generacja streamerów audio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Matrix Audio wprowadza najnowszą generację uniwersalnych desktopowych streamerów muzycznych „serii Element”. Na rynek wchodzą nowe urządzenia: Matrix Element M2, Matrix Element X2 i Matrix Element i2 wyposażone w całkowicie nową elektronikę oraz ulepszone funkcje. Streamery muzyczne z serii Element drugiej generacji są wyposażony w ekran dotykowy LCD o przekątnej 3,46 cala. Wyświetlacz w atrakcyjny i obszerny sposób prezentuje informacje o odtwarzanej muzyce . Pozwala również na wygodniejsze operacje dzięki klawiszom dotykowym odtwarzania. Urządzenia można również obsługiwać za pomocą intuicyjnej aplikacji działającej pod systemami Android oraz IOS. Seria Element 2 obsługuje wiele usług przesyłania strumieniowego, w tym Spotify, Tidal, Qobuz itp. Seria Element 2 otrzymała certyfikat Roon Ready, wspiera DNA/UPnP oraz Aiplay2 zapewniając przy tym różnorodność strumieniowego przesyłania muzyki.







Matrix Element X2 (cena sugerowana brutto 20990 PLN)

• To wszechstronne urządzenie wykorzystujące flagowy układ dekodujący ES9038PRO i obsługujące wiele wejść i wyjść. Dodatkowo posiada wyjście zbalansowany 4.4 mm i niezbalansowany 6,35 mm dla słuchawek

• Element X2 ma wbudowany znakomity przedwzmacniacz o wzmocnieniu analogowym +10dB.

• Posiada w pełni zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy, który składa się z 8 niezależnych jednostek wzmacniających, poszczególne 2 jednostki są połączone równolegle, zapewniając wyższy prąd sterujący i moc wyjściową przy bardzo niskich zniekształceniach i szumach oraz lepszą kontrolę mikrodetali.

• Element X2 ma nie tylko wiele wejść cyfrowych, ale także wejścia analogowe. Gramofony z wyjściami phono, odtwarzacze CD lub inne urządzenia z wyjściami analogowymi można podłączyć do nowoczesnego cyfrowego systemu audio za pomocą Element X2. Dostępne są wysokie, średnie i niskie wzmocnienia wejściowe dla różnych poziomów wyjściowych urządzeń zewnętrznych.





(cena sugerowana brutto• Posiada specjalnie zaadaptowany układ dekodujący ES9028PRO.• Wbudowany wzmacniacz słuchawkowy został zmodernizowany do 4-kanałowej, w pełni zbalansowanej architektury. W pełni symetryczna konstrukcja obwodu umożliwia przesyłanie sygnałów lewego i prawego kanału przez niemal idealnie symetryczny obwód wzmacniający. Zapewnia to dużą moc wyjściową słuchawek przy niskich zniekształceniach i szumach.• Dodano port wejściowy HDMI ARC (Audio Return Channel). Po podłączeniu do urządzeń wyświetlających, takich jak telewizory i projektory z funkcją HDMI ARC, cyfrowy dźwięk z sygnału HDMI można przesłać do Element M2 w celu uzyskania wyższej jakości odtwarzania. Jeśli urządzenie wyświetlające obsługuje protokół HDMI CEC (Consumer Electronics Control), odtwarzaniem na elemencie M2 może sterować to urządzenie wyświetlające• Element M2 posiada wyjście słuchawkowe 4,4 mm i 6,35 mm, dzięki czemu można go wygodnie sparować z różnymi słuchawkami.• Jest to najbardziej kompaktowe, w pełni funkcjonalne, samodzielne źródło w Twoim dwukanałowym systemie audio. Twój system zyska możliwość strumieniowania w wysokiej rozdzielczości w niesłychanie zaskakujący sposób.(cena sugerowana brutto• To podstawowy model z serii Element 2, a pomimo tego producent zaimplementował w nim najnowocześniejszą technologię audio zapewniając świetne parametry urządzenia oraz przesyłanego dźwięku.• Zaimplementowano układ ES9038Q2M z pełnym dekodowaniem MQA.• Element I2 jest wyposażony w wysokiej jakości czterordzeniowy procesor i układ cyfrowego interfejsu audio.• Bogate możliwości ustawień użytkowania, zaawansowane funkcje odtwarzania muzyki oraz elastyczne interfejsy wejścia i wyjścia sprawiają, że Element I2 jest doskonałym towarzyszem rozrywki i gier• Precyzyjny zegar jest podstawą dokładnego odtwarzania dźwięku cyfrowego, Element I2 dodał femtosekundowy zegar CCHD-950 o ultraniskim szumie fazowym firmy Crystek, który może skutecznie zmniejszyć jitter generowany podczas transmisji i przetwarzania cyfrowych sygnałów audio• Na pokładzie dostajemy również gniazdo słuchawkowe 4.4 mm i 6.35 mmZaprojektowane z wykorzystaniem najwyższej klasy chipsetów ESS Sabre DAC, wszystkie trzy obiecują spektakularną wydajność z obsługą dekodowania wysokiej rozdzielczości PCM, DSD i MQA.