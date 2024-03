Mercusys - nowy wzmacniacz sygnału WiFi 6

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mercusys ME60X to niedrogi, łatwy w obsłudze i niezawodny wzmacniacz sieci bezprzewodowej. Urządzenie świetnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie sygnał z routera jest zbyt słaby do sprawnej transmisji danych - na przykład w dużym mieszkaniu czy domu jednorodzinnym. ME60X pracuje w standardzie WiFi 6 i oferuje prędkości do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Za jego zasięg odpowiadają dwie zewnętrzne, regulowane anteny o wysokim zysku wpierane przez technologię Beamforming, która ukierunkowuje sygnał WiFi w stronę urządzeń klienckich, zapewniając im w ten sposób lepszy zasięg i prędkości transmisji.







Dzięki zgodności z EasyMesh, ME60X pozwala na stworzenie domowej sieci Mesh z dowolnym routerem obsługującym ten standard, niezależnie od producenta. Urządzenia niewyposażone w kartę Wi-Fi takie jak np. starsze telewizory smart, konsole czy komputery stacjonarne podłączymy wbudowanym we wzmacniacz gigabitowym portem. ME60X może pracować również jako Access Point Wi-Fi 6.



Wzmacniacz oferuje najnowszy standard szyfrowania WPA3, zapewniając tym samym bezpieczeństwo sieci WiFi oraz skuteczną ochronę sieci przed cyberatakami. Wbudowany wskaźnik siły sygnału pozwoli w prosty sposób znaleźć optymalne miejsce dla wzmacniacza. Konfiguracja urządzenia jest niezwykle intuicyjna i można jej dokonać na trzy sposoby: poprzez mechanizm WPS, aplikację mobilną lub klasyczny interfejs przeglądarkowy. Korzystając z aplikacji MERCUSYS dostępnej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS lub Android użytkownik może także monitorować stan wzmacniacza, kontrolować jego funkcje oraz zmieniać jego ustawienia.



Produkt objęty jest trzyletnią gwarancją, a jego cena to około 180 PLN brutto.

















Źródło: Info Prasowe - TP-Link