Mercusys MB260-4G - przystępny cenowo router 4G+ z Wi-Fi 6

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Brak dostępu do światłowodu nie musi oznaczać rezygnacji z szybkiej sieci. Nowo wybudowany dom, podmiejskie biuro, domek letniskowy czy działka – wszędzie tam, gdzie tradycyjny kabel nie sięga, sprawdzi się najnowszy router Mercusys MB260-4G. Wykorzystując sieć komórkową 4G+ Cat6 oraz nowoczesny standard Wi-Fi 6, urządzenie gwarantuje stabilne, bezprzewodowe połączenie dla całego domu bez konieczności czekania na montera czy skomplikowanej instalacji. MB260-4G został wyposażony w dwupasmowe Wi-Fi 6 o przepustowości do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 300 Mb/s w paśmie 2.4 GHz. Router obsługuje technologię 4G+ Cat6 z agregacją pasm LTE (Carrier Aggregation), umożliwiając pobieranie danych z prędkością do 300 Mb/s oraz wysyłanie do 50 Mb/s.







Dzięki rozwiązaniom wykorzystywanym przez standard Wi-Fi 6 router sprawnie obsługuje wiele urządzeń jednocześnie, zapewniając stabilne połączenie podczas pracy zdalnej, oglądania filmów w wysokiej rozdzielczości, grania online czy korzystania z urządzeń inteligentnego domu. Bez problemu poradzi sobie z domową siecią obejmującą smartfony, komputery, telewizory, konsole i sprzęt smart home - łącznie nawet do 64 urządzeń.



Aby rozpocząć korzystanie z Internetu, wystarczy umieścić w urządzeniu kartę nano SIM. Dzięki technologii Plug & Play konfiguracja ogranicza się do kilku chwil, bez konieczności wizyty technika czy konfiguracji skomplikowanych ustawień.

Dzięki obsłudze technologii EasyMesh router może również stać się elementem większego systemu Wi-Fi, zapewniającego stabilny zasięg w całym domu i eliminującego problem martwych stref. Rozbudowa sieci pozwala zachować jedno połączenie Wi-Fi podczas przemieszczania się pomiędzy pomieszczeniami, bez konieczności ręcznego przełączania urządzeń między punktami dostępowymi. Urządzenie wyposażono również w dwa gigabitowe porty Ethernet, w tym jeden port LAN/WAN, dzięki któremu może pracować nie tylko jako router 4G, lecz także z tradycyjnym łączem przewodowym. Wystarczy podłączyć kabel Ethernet, aby korzystać z Internetu dostarczanego przez operatora kablowego, światłowodowego lub DSL.



Design produktu uzupełniają dwa złącza antenowe SMA-F, umożliwiające podłączenie dodatkowych anten LTE. To praktyczne rozwiązanie w miejscach, gdzie sygnał sieci komórkowej jest słabszy i wymaga zastosowania anten zewnętrznych w celu poprawy jakości połączenia. Bezpieczeństwo domowej sieci zapewnia obsługa szyfrowania WPA3, natomiast intuicyjna aplikacja Mercusys umożliwia wygodną konfigurację oraz zarządzanie routerem z poziomu smartfona. Dzięki temu użytkownik może szybko skonfigurować urządzenie, monitorować jego działanie i dostosowywać ustawienia bez konieczności korzystania z przeglądarki internetowej.



Router Mercusys MB260-4G objęty jest 3-letnią gwarancją producenta i jest dostępny w cenie około 350 PLN.

















źródło: Info Prasowe - TP-Link