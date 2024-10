Mercusys MR27BE - przystępny cenowo router z WiFi 7

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mercusys wprowadza nowy router MR27BE wyposażony w standard WiFi 7, który łączy najnowsze technologie bezprzewodowe z atrakcyjną ceną, oferując możliwości znane dotychczas z droższych urządzeń. Dzięki wsparciu dla WiFi 7 oraz zaawansowanym funkcjom, MR27BE jest idealnym wyborem dla osób, które szukają stabilnego i szybkiego połączenia w całym domu, bez konieczności inwestowania w kosztowny sprzęt. Model MR27BE pracuje w standardzie WiFi 7 i zapewnia prędkości dochodzące do 3600 Mb/s w dwóch pasmach transmisji: do 2880 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 688 Mb/s w paśmie 2.4 GHz. Router ten obsługuje technologię Multi-Link Operation (MLO), która optymalizuje połączenia, umożliwiając jednoczesną transmisję danych w wielu pasmach.







Szerokość kanału 160 MHz oraz 4K-QAM pozwalają na przesyłanie większej ilości danych na dalsze odległości, co szczególnie korzystnie wpływa na pracę z wymagającymi aplikacjami i grami online. Dodatkowo funkcja Multi-RU zwiększa efektywność przydzielania zasobów sieci, co przekłada się na płynniejsze działanie urządzeń.



Za zasięg transmisji WiFi w routerze MR27BE odpowiadają cztery dookólne anteny wspierane przez technologię Beamforming. Umożliwia ona precyzyjne kierowanie sygnału w stronę podłączonych urządzeń, zapewniając lepszą jakość połączenia nawet na większych odległościach. Co więcej, wsparcie dla standardu EasyMesh sprawia, że MR27BE można łatwo zintegrować z innymi urządzeniami obsługującymi ten standard, tworząc płynnie działającą, rozległą sieć domową.

Router ten jest również wyposażony w czteroportowy przełącznik z portami 2,5G (1x WAN, 1x LAN) oraz dodatkowymi portami 1G (2x LAN). Oznacza to, że użytkownicy mogą liczyć na ultraszybkie połączenia nie tylko bezprzewodowe, ale także przewodowe, co jest istotne dla tych, którzy potrzebują niezawodnej sieci do gier lub pracy. Zabezpieczenia oparte na najnowszym standardzie WPA3 chronią dane, zapewniając spokój użytkownikom dbającym o bezpieczeństwo swojej sieci.



Pod względem codziennego użytkowania MR27BE wyróżnia się intuicyjną konfiguracją – można zarządzać nim za pomocą interfejsu webowego lub aplikacji Mercusys, co sprawia, że instalacja i zarządzanie siecią są niezwykle proste. Funkcja tworzenia oddzielnych sieci dla gości w każdym paśmie to kolejny atut, który zwiększa komfort użytkowania, umożliwiając udostępnienie WiFi bez ryzyka naruszenia prywatności głównej sieci.



Router MR27BE łączy nowoczesność z przystępnością, oferując technologię WiFi 7, porty 2.5G i wsparcie dla EasyMesh, a wszystko to w cenie około 380 PLN. Urządzenie objęto również trzyletnią gwarancją.

























źródło: Info Prasowe - TP-Link