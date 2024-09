Mercusys MT110 - przenośny hotspot LTE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MT110 to urządzenie marki Mercusys, będące idealnym wyborem dla poszukujących mobilnej i przystępnej cenowo opcji na dostęp do Internetu. Ten niewielki router oferuje szeroki zakres funkcji, dostosowanych do różnorodnych potrzeb użytkowników, równocześnie zapewniając stabilne połączenie internetowe zarówno w kraju, jak i za granicą. Jego nowoczesna konstrukcja i wbudowana bateria czynią go świetnym rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie komfort oraz niezawodność połączenia w każdej sytuacji. Nowy przenośny router 4G LTE to niezbędne narzędzie dla wszystkich tych, którzy oczekują szybkiego i niezawodnego dostępu do Internetu niezależnie od lokalizacji. Jest on szczególnie przydatny w podróży, zwłaszcza poza granicami Unii Europejskiej, gdzie pobieranie danych komórkowych bywa bardzo kosztowne.







Dzięki technologii 4G LTE, użytkownicy mogą cieszyć się szybkimi prędkościami bez konieczności martwienia się o wysokie rachunki za roaming. Konfiguracja hotspotu MT110 jest niezwykle prosta – wystarczy włożyć kartę nano SIM dowolnego operatora i uruchomić router, aby automatycznie udostępnić sieć 4G LTE wszystkim urządzeniom znajdującym się w pobliżu w zasięgu sieci WiFi.



Dzięki możliwości podłączenia aż 10 urządzeń jednocześnie, MT110 świetnie sprawdza się podczas rodzinnych wycieczek, wyjazdów ze znajomymi, czy wyjazdów służbowych, gdzie stabilne połączenie internetowe jest niezbędne.

MT110 to także doskonała alternatywa dla udostępniania Internetu ze smartfonu. Uruchomienie hotspotu z telefonu często prowadzi do szybkiego rozładowania baterii, co może być problematyczne podczas długich podróży. MT110 eliminuje ten problem, chroniąc baterię w telefonie, jednocześnie zapewniając do 10 godzin nieprzerwanej pracy na jednym ładowaniu dzięki wydajnemu akumulatorowi o pojemności 2200 mAh. Router od Mercusys jest szczególnie przydatny w miejscach, gdzie dostęp do gniazdek elektrycznych jest ograniczony, takich jak kempingi, plaże czy inne odległe lokalizacje.



Router MT110 korzysta z technologii 4G LTE, aby uzyskać prędkość pobierania do 150 Mb/s i wysyłania do 50 Mb/s, co pozwala na komfortowe korzystanie z Internetu bez zakłóceń. Urządzenie działa w paśmie 2.4 GHz, oferując stabilne połączenia Wi-Fi z maksymalną prędkością do 150 Mb/s, idealne do strumieniowania treści, grania w gry online, czy prowadzenia wideokonferencji. Użytkownicy mogą zatem cieszyć się płynnym i bezpiecznym dostępem do sieci, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.



Zarządzanie hotspotem Mercusys MT110 jest niezwykle proste dzięki dedykowanej aplikacji MERCUSYS, dostępnej zarówno na urządzenia z systemem iOS, jak i Android. Aplikacja umożliwia szybkie i bezproblemowe skonfigurowanie routera w kilku krokach, a także monitorowanie stanu sieci i zużycia danych. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad połączeniem internetowym, co jest szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy korzystamy z wielu urządzeń jednocześnie lub udostępniamy połączenie innym użytkownikom. Aplikacja zapewnia również możliwość łatwego aktualizowania oprogramowania urządzenia, co gwarantuje długotrwałą wydajność i bezpieczeństwo sieci.



Urządzenie jest dostępne w cenie około 150 PLN. Router objęto trzyletnią gwarancję producenta.





















źródło: Info Prasowe - TP-Link