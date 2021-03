Mercusys przedłuża gwarancję na swoje produkty

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Stworzona przez TP-Link marka Mercusys obecna jest na polskim rynku od maja 2019 roku. Wychodząc na naprzeciw oczekiwaniom klientów, po niespełna dwóch latach sprzedaży, producent podjął decyzję o przedłużeniu gwarancji na urządzenia do trzech lat. Bazując na doświadczeniu firmy TP-Link w zakresie technologii produkcji, kontroli jakości oraz dystrybucji urządzeń sieciowych, marka Mercusys proponuje swoim klientom urządzenia, które są doskonałym przykładem optymalizacji jakości i ceny. Aby zapewnić klientom jeszcze większy komfort użytkowania, producent zaoferował trzyletnią gwarancję na sprzęt sieciowy. Klienci mogą cieszyć się z niezawodności urządzeń marki Mercusys, a w razie problemów mogą liczyć na pomoc.







Urządzenia sieciowe sprzedawane w Polsce zazwyczaj objęte są dwuletnią gwarancją. W tym czasie sprzęt powinien działać bezbłędnie. Jeśli tak nie będzie, a szkoda nie powstała wskutek niewłaściwego użytkowania przez klienta, towar zostanie naprawiony na koszt producenta lub będzie wymieniony na nowy.



Dotychczasowi klienci marki ucieszą się z informacji, że wydłużona gwarancja będzie obowiązywać również wstecznie, na wszystkie produkty zakupione po 1 stycznia 2021 roku. Z niepoprawnie działającym produktem należy zgłosić się do sprzedawcy, u którego został on zakupiony.











Źródło: Info Prasowe / TP-Link