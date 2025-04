Mercusys z nowymi przełącznikami PoE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mercusys rozszerza swoją ofertę urządzeń sieciowych o cztery przełączniki PoE, stworzone z myślą o użytkownikach planujących budowę lub modernizację systemów monitoringu IP. Modele MS118CP, MS110GMP, MS110CMP i MS110CP łączą funkcjonalność niezbędną w małych i średnich firmach z metalową obudową. Przełączniki, przystosowane do intensywnej pracy 24/7, odpowiadają na rosnące wymagania biznesowe w zakresie bezpieczeństwa. Nowa seria przełączników PoE od Mercusys stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby małych i średnich firm w zakresie systemów monitoringu IP. Urządzenia, zaprojektowane z myślą o praktycznych zastosowaniach w środowiskach komercyjnych i półprofesjonalnych, wyróżniają się solidną, metalową konstrukcją oraz możliwościami technicznymi, które usprawniają proces instalacji i codzienne zarządzanie systemami monitoringu IP.







Przeznaczony do montażu w szafie RACK model MS118CP oferuje dwa gigabitowe porty RJ45, 16 portów PoE+ 10/100 Mb/s oraz dwa gigabitowe porty SFP. To rozwiązanie o łącznym budżecie mocy 190 W, dostarczające do 30 W na każdym porcie PoE+, stworzone z myślą o większych instalacjach monitoringu IP, takich jak zakłady produkcyjne, magazyny czy obiekty usługowe.



Pozostałe trzy modele – MS110GMP, MS110CMP i MS110CP – to kompaktowe przełączniki typu desktop, które świetnie odnajdują się w przestrzeniach biurowych, punktach sprzedaży czy lokalnych firmach usługowych. Model MS110GMP wyposażony jest w dwa gigabitowe porty uplink oraz osiem gigabitowych portów PoE+ z łącznym budżetem mocy 111 W, idealnie sprawdzając się w instalacjach, gdzie wymagana jest wysoka przepustowość sieci. Dla pozostałych instalacji Mercusys przygotował modele MS110CMP z budżetem mocy 115 W oraz ekonomiczny MS110CP, oferujący 65 W. Oba przełączniki posiadają po dwa gigabitowe porty uplink i osiem portów PoE+ 10/100 Mb/s, zachowując pełną funkcjonalność przy różnych potrzebach energetycznych.



Wszystkie cztery modele wyposażono w zaawansowane funkcje zwiększające niezawodność i efektywność systemów monitoringu. Funkcja PoE Auto Recovery automatycznie restartuje urządzenia zasilane przez PoE przy wykryciu awarii, minimalizując przestoje w pracy systemu. Port Priority zapewnia wysoką jakość transmisji dla usług wrażliwych na zakłócenia, nadając wyższy priorytet ruchowi na portach obsługujących wrażliwe aplikacje, takie jak monitoring wideo.



Tryb Isolation umożliwia separację ruchu klienckiego jednym kliknięciem, zwiększając bezpieczeństwo i wydajność sieci. Szczególnie godna uwagi jest funkcja Extend, pozwalająca na transmisję danych i zasilania na odległość do 250 metrów – znacznie przekraczającą standardowe limity. To praktyczne rozwiązanie dla rozległych systemów monitoringu, gdzie kamery muszą być instalowane w oddalonych lokalizacjach. Wytrzymała, metalowa konstrukcja wszystkich modeli oraz brak wentylatorów w wersjach desktopowych zapewniają cichą, stabilną i bezawaryjną pracę przez długi czas. Wszystkie przełączniki działają w trybie plug-and-play, eliminując potrzebę skomplikowanej konfiguracji.



Nowe przełączniki PoE Mercusys są objęte trzyletnią gwarancją producenta. Model MS118CP dostępny jest w cenie około 360 PLN, MS110GMP kosztuje około 215 PLN, MS110CMP – 140 PLN, a MS110CP – około 115 PLN.























źródło: Info Prasowe - TP-Link